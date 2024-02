Boca Juniors mostra interesse em Arrascaeta e Marcos Braz desdenha: 'teriam que vender a Bombonera'

Arrascaeta, do Flamengo, foi alvo de interesse do Boca Juniors, de acordo com uma publicação do jornal argentino "Tyc Sports". No entanto, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, ironizou a aspiração dos argentinos em contratar o meia.

Braz deixou claro que o clube não tem a intenção de negociar o uruguaio e brincou que os argentinos teriam que vender seu estádio, a Bombonera, para fazer a compra. "Vamos lá, eles teriam que vender a Bombonera para levar o Arrascaeta", comentou o dirigente em entrevista ao GE.

Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, com uma cláusula de rescisão estipulada em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 270 milhões na cotação atual).

O meia uruguaio é uma peça-chave no time carioca desde sua chegada em 2019. Ele é considerado um ídolo pela torcida, acumulando 253 partidas e 63 gols pelo Flamengo, além de ter conquistado 11 títulos.