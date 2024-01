Arrascaeta dá assistência contra o Audax e se junta a grupo seleto de jogadores do Flamengo

Na rodada de estreia do Campeonato Carioca de 2024, o Flamengo garantiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Audax, e a atuação de Arrascaeta ficará registrada na história do jogador no Rubro-Negro, graças a uma marca significativa.

O uruguaio contribuiu com sua primeira assistência da temporada logo no início da partida, no momento em que o time marcou seu primeiro gol nos minutos iniciais. O passe para o gol de Léo Pereira representou a 80ª assistência de Arrascaeta com a camisa do Flamengo.

Com esse feito, a partida se tornou histórica para o meia no clube carioca, colocando-o como o quarto jogador a alcançar a impressionante marca de pelo menos 80 assistências pelo Flamengo. Ao lado de Arrascaeta, figuram três lendas imortais na história do Rubro-Negro: Zico, Júnior e Adílio, todos eles conquistadores de múltiplos títulos pelo clube.

Jogadores do Flamengo com mais assistências

Zico - 204 assistências Júnior - 152 assistências Adílio - 102 assistências Arrascaeta - 80 assistências Léo Moura - 78 assistências Iranildo - 69 assistências Éverton Ribeiro - 61 assistências Petkovic - 51 assistências Juan - 49 assistências Bruno Henrique - 47 assistências