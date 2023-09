Arrascaeta e Luiz Araújo treinam com elenco e estão aptos à final entre Flamengo e São Paulo

Arrascaeta e Luiz Araújo participaram do treino com o elenco do Flamengo nesta quinta-feira e estarão aptos para a grande final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, que acontecerá no domingo (24), às 16h, no Morumbi, na capital paulista.

A dupla de jogadores deu um passo significativo em sua recuperação e só ficará de fora da lista de convocados para a viagem caso ocorra algum contratempo durante o treinamento da próxima sexta-feira (22), no Ninho do Urubu.

Ainda não foi determinado se ambos começarão como titulares. Se estiverem em condições de jogar por mais de 45 minutos, Arrascaeta iniciará a partida no Morumbi.