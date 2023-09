Copa do Brasil: São Paulo planeja ações dentro e fora do estádio para pressionar Flamengo

O São Paulo está se preparando para dar início à partida contra o Flamengo com um ambiente fervoroso antes mesmo de a bola começar a rolar no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), na final da Copa do Brasil. O clube está planejando uma série de iniciativas tanto dentro quanto nos arredores do Morumbi para intensificar o clima de decisão.

Dentro do estádio na capital paulista, o departamento de marketing do clube está programando ativações especiais, incluindo a distribuição de bandeirinhas para os torcedores do São Paulo, juntamente com uma recepção impactante à equipe, algo que se tornou uma tradição em jogos eliminatórios em casa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também está organizando um sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça sobre o Morumbi, previsto para ocorrer cerca de 10 minutos antes do início da partida.

Apenas os torcedores com ingressos válidos e profissionais credenciados terão acesso à área ao redor do estádio. As autoridades planejam fechar essa área a partir das 9h de domingo, com nenhuma entrada de veículos permitida na região cercada. Embora tenha sido considerada a possibilidade de realizar eventos fora da área restrita, tanto o clube quanto as autoridades decidiram descartá-la.

Expectativa para a final

Espera-se que o Morumbi receba quase 60 mil espectadores para a grande decisão deste fim de semana, incluindo 3,5 mil torcedores do Flamengo. Os torcedores têm até o sábado para trocar seus ingressos físicos no Morumbi, garantindo assim seu acesso ao estádio no domingo. Além disso, no dia 24, data da partida, os torcedores terão a opção de retirar seus ingressos na bilheteria principal do Pacaembu, das 10h às 16h.

O São Paulo está em busca de seu primeiro título da Copa do Brasil e precisa de apenas um empate para conquistá-lo. A única vez que chegou à final, há 23 anos, o Tricolor saiu derrotado pelo Cruzeiro.

No jogo de ida, disputado diante de uma multidão de mais de 67 mil espectadores no Maracanã, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, com um gol de Calleri, conquistando uma vantagem crucial na disputa pelo tão cobiçado troféu.