Repórter da Globo chama técnico do Flamengo de 'Imbecil' durante derrota para o São Paulo; ouça

No último domingo (17), áudios vazados do intervalo da transmissão da Globo durante a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo trouxeram à tona o descontentamento do repórter Eric Faria em relação ao trabalho do técnico rubro-negro, Jorge Sampaoli.

Em uma conversa informal que acabou sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, Faria sugeriu que o treinador tinha um "problema cognitivo" devido à sua decisão de não repetir a escalação do time e o chamou de "imbecil" (ouça abaixo).

A Globo, ao ser questionada sobre o incidente, declarou que está apurando o caso, mas não forneceu mais detalhes. Até o momento, não se sabe quem gravou os áudios que viralizaram. Entretanto, é perceptível que a controvérsia começou após o narrador Luís Roberto chamar o intervalo comercial. Fora do ar, Faria expressou sua opinião de que Sampaoli já deveria ter sido demitido. Os comentaristas Ricardinho e Roger Flores discutiram o jogo e a apatia do Flamengo contra o São Paulo.

Em um determinado momento, o repórter de campo, Eric Faria, entrou na conversa e começou a opinar sobre o que estava vendo de perto. Nesse ponto, o São Paulo estava liderando o placar por 1 a 0. "Ele [Sampaoli] tem problemas para entender o jogo e o que tem nas mãos. Isso só pode ser um problema cognitivo. Ele poderia ter mantido a mesma escalação do jogo contra o Botafogo. Deve ser algum tipo de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) dele. Ele não repete nem meia, nem cueca, nada", afirmou o jornalista.

Nos áudios, que duraram cerca de sete minutos, Ricardinho e Roger continuaram discutindo quais medidas o treinador poderia tomar para melhorar o desempenho da equipe, e Eric Faria fez outra intervenção. "Se quiserem lembrar das duas melhores atuações com esse treinador", disse ele, enquanto outra pessoa perguntava: "Contra o Botafogo e quem mais?". O repórter respondeu: "Contra o Grêmio", e o áudio encerrou-se com Luís Roberto retomando a transmissão ao vivo no retorno do intervalo comercial.