Arrascaeta na Seleção? Meia do Flamengo dá entrada no processo para obter cidadania brasileira

Craque do Flamengo, o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta deu entrada no processo para obter a cidadania brasileira. A informação foi divulgada neste sábado (7) pelo portal TNT Sports.

Mesmo com a cidadania brasileira, Arrascaeta não estaria habilitado para defender a seleção do Brasil. Isso ocorre porque o jogador já disputou partidas oficiais pelo Uruguai, país de nascimento. A Fifa não permite que jogadores disputem partidas oficiais por nacionalidades diferentes.

No entanto, a cidadania brasileira de Arrascaeta pode ajudar o Flamengo na inscrição de mais estrangeiros no elenco. Atualmente, cada clube brasileiro pode inscrever até cinco jogadores que não nasceram no país.

O Flamengo já possui quatro gringos no elenco: os chilenos Arturo Vidal e Erick Pulgar; e os uruguaios Arrascaeta e Varela. No entanto, caso o camisa 14 do clube da Gávea obtenha a cidadania brasileira, o Mengão poderia contratar mais dois estrangeiros. No momento, o Rubro-Negro tem interesse no meia colombiano Quintero e no goleiro argentino Rossi.