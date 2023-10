Ministério público pede autuação de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, por lesão corporal

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu o indiciamento do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, por lesão corporal. O pedido é por conta do processo em andamento desde setembro, quando o dirigente se envolveu em uma confusão e teria agredido um torcedor rubro-negro em um shopping no Rio de Janeiro.

A acusação do MP aponta que Braz, com seu segurança Carlos André Simões, agrediu o entregador Leandro Gonçalves, após ouvir críticas do torcedor. Tanto o dirigente quanto o segurança são autuados no inquérito.

No mesmo documento, o MP também solicita que acusações contra Leandro Gonçalves sejam retiradas, e que tudo se prossiga para uma audiência encaminhando o processo por lesão corporal contra o dirigente do Flamengo.

VEJA MAIS

A manifestação já foi encaminhada para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e marcou a fase inicial do processo. O MP concluiu a acusação com base em depoimentos de testemunhas e imagens das câmeras de segurança.

O documento ainda afirma que o torcedor não teria feito nenhuma ameaça à filha de Braz, como o dirigente insinuou em uma entrevista coletiva promovida pelo Flamengo, logo após o ocorrido.