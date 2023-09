Marcos Braz, dirigente do Flamengo, agride torcedor rubro-negro em shopping; vídeo

Mais um caso de agressão relacionado ao Flamengo, desta vez envolvendo o dirigente do clube, Marcos Braz, que agrediu um torcedor rubro-negro dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da agressão, onde o dirigente junto com seguranças cercam o torcedor.

Vídeo da agressão de Marcos Braz a torcedor do Flamengo:

Em entrevista ao jornalista Venê Casagrande, o dirigente deu sua versão do ocorrido, e afirmou que o torcedor teria o agredido verbalmente. “Eu estava com três meninas (uma filha de Braz) e ele estava comprando um presente para a minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo”, disse Braz.

O torcedor também deu sua versão dos fatos, e contou que teria apenas pedido para o dirigente deixar o comando do Flamengo, e que em seguida Marcos Braz começou a persegui-lo no local.

“Eu vi ele dentro da loja da Pandora. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também”, contou o torcedor.

Este é o terceiro caso de agressão envolvendo a equipe carioca este ano. Em julho, o jogador Pedro foi agredido pelo então preparador físico do time, Pablo Fernández. E em agosto, os jogadores Gerson e Varela trocaram socos durante um treino.