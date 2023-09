Vídeo de agressão de Marcos Braz a torcedor viraliza entre jogadores do Flamengo e causa espanto

Na tarde da última terça-feira (19), o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se envolveu em uma briga com um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro. No momento em que a confusão ocorreu, os jogadores rubro-negros estavam em um avião rumo a Goiás, sem internet, e só souberam do episódio quando chegaram ao destino e ficaram perplexos com a notícia.

De acordo com o portal GE, ainda no avião, chegando ao destino do jogo contra o Goiás, que acontece nesta quarta-feira (20), às 19h, a agitação foi imediata e o vídeo circulou entre os atletas, que ficaram vidrados nas redes sociais assistindo o momento, e demoraram a acreditar no que aconteceu. O assunto dominou as conversas desde o aeroporto até o jantar.

O principal dirigente que acompanha a equipe em Goiânia é o diretor-executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, que compõe a delegação junto com os gerentes Fabinho e Juan.

Histórico de brigas

Este não é o primeiro episódio de violência envolvendo o Flamengo este ano. Em julho, o jogador Pedro foi agredido pelo então preparador físico do time de Sampaoli, Pablo Fernández. O argentino questionou o motivo do atacante estar sentado no banco após entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9 rubro-negro.

Após o ocorrido, Pedro prestou queixa em uma delegacia e recebeu o apoio do elenco flamenguista. Pablo pediu desculpas pelo ocorrido e confessou que reagiu da pior maneira, mas a diretoria do Flamengo demitiu o preparador no dia seguinte.

O segundo episódio de agressão ocorreu em agosto, quando os jogadores Gerson e Varela trocaram socos durante um treino, após Gerson fazer uma falta no uruguaio durante uma prática. Os dois discutiram e se agrediram no treino, só parando quando foram apartados pelos colegas. Varela acabou fraturando o nariz e saindo bem machucado.