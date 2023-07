Flamengo demite preparador físico após agressão a Pedro; futuro de Sampaoli ainda indefinido

O Flamengo tomou uma decisão drástica após o incidente que chocou o futebol brasileiro: o preparador físico Pablo Fernández foi demitido pelo clube carioca devido à agressão ao atacante Pedro. O caso aconteceu no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. A direção do Flamengo comunicou a decisão a Fernández no início da noite deste domingo e também convocou uma reunião com o técnico Jorge Sampaoli para definir o futuro do treinador.

A demissão de Pablo Fernández já era esperada, e o clima de saída se instaurou antes mesmo da volta da delegação ao Rio de Janeiro. O preparador físico permaneceu em Belo Horizonte para prestar depoimento na delegacia, assim como Pedro, que também passou por exame de corpo de delito para registrar o ocorrido.

Além de atuar como preparador físico, Pablo Fernández era uma figura relevante na comissão técnica de Sampaoli, tendo voz ativa nas decisões e participando dos treinos no Ninho do Urubu. Enquanto isso, a situação de Marcos Fernández, filho de Pablo e também membro da comissão, permanece indefinida.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, mesmo estando em Miami para compromissos com o Inter Miami e o Real Madrid sobre modelos de gestão, mantém contato constante com os dirigentes do clube. Neste domingo, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel se reunirão com Jorge Sampaoli para discutir a situação do treinador. A decisão de manter ou afastar Sampaoli está cercada de questões jurídicas e também leva em conta o excelente momento do Flamengo dentro de campo.

Landim, que foi o responsável direto pela escolha do técnico há pouco mais de quatro meses, terá uma influência significativa na tomada de decisão sobre o futuro de Sampaoli. A agressão de Pablo Fernández ao jogador Pedro trouxe um cenário complicado ao clube, que precisa resolver questões internas e tomar medidas efetivas para preservar sua imagem e reputação.

O preparador físico, que chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, emitiu um pedido de desculpas oficial para Pedro, demonstrando remorso e o desejo de resolver o incidente com o jogador. Fernández confessou ter reagido de maneira inadequada naquela situação, assumindo total responsabilidade por seus atos. A demissão é um sinal claro de que o Flamengo não tolerará comportamentos violentos e que tomará medidas firmes para preservar a integridade e o respeito dentro do clube.

Veja a nota na íntegra do preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández

"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor."