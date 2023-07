Preparador físico do Flamengo pede desculpas a Pedro por soco na boca do atacante

O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, veio a público, neste domingo (30), para pedir desculpas pelo soco desferido no atacante Pedro, durante uma conturbada ocorrência no vestiário do Estádio Independência, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu no sábado, após a vitória da equipe carioca por 2 a 1 contra o Atlético-MG, em partida válida pelo Brasileirão.

Até então, o integrante da comissão técnica de Jorge Sampaoli havia permanecido em silêncio, tanto ao deixar a delegacia em Belo Horizonte, como durante o desembarque no Rio de Janeiro na manhã do domingo. Contudo, Fernández decidiu que era necessário se manifestar e esclarecer o ocorrido.

O preparador físico expressou profundo pesar pelo episódio, admitindo ter reagido de maneira inadequada diante da situação. Em suas palavras, reforçou o desejo de buscar uma oportunidade para resolver a questão de forma amigável com Pedro em outro momento.

Pedro é um dos destaques do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Logo após o incidente, Pedro passou por um exame de corpo de delito que confirmou lesões no rosto e na boca, conforme relatado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O fato trouxe ainda mais repercussão ao caso e acarretou em uma resposta enérgica por parte da diretoria do Flamengo.

A demissão do preparador físico já é tida como certa pelos dirigentes do clube, que também avaliam o futuro do técnico Jorge Sampaoli, responsável pela comissão técnica em que Fernández estava inserido. No entanto, o treinador finalmente quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o incidente, ressaltando a importância do diálogo como a única solução viável para a situação.

Em uma nota emitida, Sampaoli declarou: "Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo." O técnico expressou seu descontentamento com a forma como a situação foi abordada, e enfatizou que se sente magoado com o acontecido, mas enfatizou a importância de aprender com o erro e buscar a mudança para ser uma pessoa melhor.

Sampaoli também ressaltou que a alta competição frequentemente gera situações de estresse, mas não justificou o comportamento de Pablo Fernández. Pelo contrário, afirmou que, se houvesse divergências com Pedro, estas deveriam ser tratadas em outro momento e de forma adequada, buscando resolver os conflitos através da comunicação e da compreensão mútua.

O caso continua a ser acompanhado de perto pela mídia esportiva e pela torcida do Flamengo, aguardando as medidas a serem tomadas pela direção do clube em relação ao preparador físico e ao treinador. Enquanto isso, o pedido de desculpas público feito por Pablo Fernández e a postura de Jorge Sampaoli em pregar a importância do diálogo mostram que, mesmo em meio a adversidades, é possível buscar o caminho da correção e evolução.

Veja a nota na íntegra do preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández

"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor."