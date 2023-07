Flamengo: Sampaoli se pronuncia após preparador físico agredir com soco Pedro no vestiário

O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, utilizou as redes sociais neste domingo (30) para se pronunciar a respeito do episódio de agressão envolvendo o preparador físico Pablo Fernández e o jogador Pedro, ocorrido após a vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. O treinador destacou a importância do diálogo interno para que o clube possa superar a situação delicada.

Sampaoli expressou sua preocupação com Pedro e Pablo Fernández, buscando maneiras de auxiliá-los com o objetivo de elevar o Flamengo ao patamar desejado. Em suas palavras, "Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível. E que, aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar. Para nos mudar. Para unir. Para ser melhor. E colocar o Flamengo no topo."

VEJA MAIS

O treinador rubro-negro classificou a situação como uma "disputa interna cujas razões existem" e lamentou que a agressão tenha ofuscado a brilhante vitória do time sobre o Galo.

Desdobramentos

Os envolvidos, Pablo Fernández e Pedro, prestaram depoimento na madrugada de domingo em uma delegacia em Belo Horizonte. O preparador físico já retornou ao Rio de Janeiro nesta manhã, enquanto o atacante permanece em Minas Gerais.

Até o momento, o Flamengo não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. Contudo, uma reunião marcada para este domingo pode definir tanto o futuro do preparador físico quanto o do técnico Jorge Sampaoli. O clube busca encontrar uma solução adequada para a situação e garantir a harmonia interna da equipe.