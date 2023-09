Marcos Braz recebe apoio da diretoria do Flamengo após agredir torcedor em shopping no Rio

No Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não enfrenta ameaças de demissão após o conflito com o entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Junior, ocorrido na última terça-feira em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A declaração de Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente jurídico e geral do clube, à saída da 16ª Delegacia de Polícia, reflete a posição predominante dentro da diretoria.

VEJA MAIS

Contudo, esta não é uma opinião unânime. A altercação provocou manifestações de alguns vice-presidentes e conselheiros do clube, que expressaram o desejo pela saída de Braz do cargo. No entanto, ele continua a contar com o apoio de Rodolfo Landim. O presidente do clube, que já havia expressado publicamente seu respaldo ao vice de futebol em diversas ocasiões anteriores, está alinhado com seus pares ao considerar que o dirigente foi alvo de ameaças e foi vítima na situação.

"Eu não fui só xingado, fui até ameaçado de morte. E atacaram minha filha também", declarou Braz ao portal ge.

Portanto, a única possibilidade de Marcos Braz deixar o cargo seria por decisão própria, mediante sua renúncia. No entanto, o dirigente reiterou em várias ocasiões que permanecerá no Flamengo até o final da atual gestão, que se estende até o final de 2024.

Independentemente do desfecho na final da Copa do Brasil, Marcos Braz continuará a desempenhar um papel fundamental no departamento de futebol do clube. Ele será encarregado de eventuais mudanças no elenco ou na comissão técnica após a desafiadora temporada de 2023 para o Flamengo. O futuro do técnico Jorge Sampaoli, por sua vez, já é incerto no clube para o próximo ano.