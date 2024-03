‘O Ninho: Futebol e Tragédia’: Netflix divulga trailer de série sobre incêndio no CT do Flamengo

O primeiro trailer da minissérie documental “O Ninho: Futebol e Tragédia” foi divulgado pela Netflix nesta segunda-feira (4). Dirigida por Pedro Asbeg, a produção apresenta o incêndio ocorrido em 2019 no Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. O caso aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro.

Em três episódios, “O Ninho: Futebol e Tragédia” traz depoimentos de familiares das vítimas, jornalistas e ícones do futebol brasileiro, como Zico e Vanderlei Luxemburgo, além de reconstituir a investigação realizada. A minissérie tem lançamento previsto para o dia 14 de março.

Junto a Pedro Asbeg, Renato Fagundes é responsável pelo desenvolvimento da obra. Confira o trailer abaixo.

Relembre o caso do incêndio no Ninho do Urubu

No dia 8 de fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro, um incêndio aconteceu no Centro de Treinamento do Flamengo. Conhecido como Ninho do Urubu, o local era alojamento da base do time. De 26 meninos que estavam no local, dez morreram. Entre as 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público, três foram absolvidas e oito aguardam julgamento. Até o momento, não houve condenações.

Os garotos estavam dormindo quando o fogo começou e atingiu os contêineres. A prefeitura do Rio de Janeiro afirmou, na época, que o espaço não tinha alvará para funcionar como alojamento. Conforme informações dos peritos, o incêndio iniciou em um aparelho de ar-condicionado e logo se espalhou. A rápida ação das chamas foi devido ao material altamente inflamável no revestimento dos contêineres.

A primeira audiência de instrução e julgamento do processo foi realizado em agosto de 2023, quatro anos após a tragédia. Membros da direção do clube e responsáveis pelas instalações e manutenções do local estavam entre os réus.

Quem foram as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu?

Entre garotos que estavam no Ninho do Urubu, dez não resistiram e morreram. As vítimas tinham entre 14 e 16 anos. São eles:

Athila Paixão - 14 anos

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas - 14 anos

Bernardo Pisetta - 14 anos

Christian Esmério - 15 anos

Gedson Santos - 14 anos

Jorge Eduardo Santos - 15 anos

Pablo Henrique da Silva Matos - 14 anos

Rykelmo de Souza Vianna - 16 anos

Samuel Thomas Rosa - 15 anos

Vitor Isaías - 15 anos

A família de Christian Esmério ainda não fechou um acordo de indenização com o Flamengo, sendo a única nesta situação. O valor solicitado é de R$ 8,4 milhões, sendo R$ 5,4 milhões por danos morais e R$ 3 milhões referentes à pensão. O processo foi iniciado na 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

