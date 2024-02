Justiça condena Flamengo a pagar quase R$ 3 milhões a família de uma das vítimas do Ninho do Urubu

Nesta quinta-feira (15), a Justiça determinou que o Flamengo deverá pagar R$ 2,9 milhões à família de Christian Esmerio, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em 2019. Essa era a última família que ainda não havia chegado a um acordo sobre a indenização com o clube carioca. É importante destacar que o Flamengo ainda tem a opção de recorrer da decisão.

A família do ex-goleiro solicitava uma indenização de R$ 9,5 milhões, entre danos morais e pensão. O Flamengo considera esse valor "exorbitante" e propõe uma compensação significativamente menor.

Na sentença, o juiz André Aiex Baptista Martins optou por uma decisão intermediária. Ele levou em conta os cálculos usuais para casos de danos morais, mas também considerou a perspectiva de uma promissora carreira interrompida de Christian.

Assim, o juiz determinou o pagamento de R$ 1.412.000 para cada um dos pais do jovem, além de R$ 120.000 para um irmão de Christian.

"O jovem atleta, vítima fatal do incêndio nas instalações do réu, parecia ter uma carreira de goleiro promissora, não só por estar vinculado a um dos clubes com maior receita do país, mas também por já demonstrar sinais de sucesso ao ser convocado para a seleção brasileira de base. Isso poderia abrir oportunidades de contratação, embora não se possa ter certeza absoluta devido aos diversos fatores que influenciam a carreira de um atleta profissional", afirmou o juiz.

"No que diz respeito à pensão, o critério essencial para sua concessão é a dependência econômica dos familiares em relação à vítima, o que não foi comprovado nos autos, uma vez que a vítima fatal não recebia do réu um valor que pudesse sustentar os gastos da família", acrescentou.