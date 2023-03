Resultado do Jogo do Bicho hoje: pode ou é proibido? Entenda o que é contravenção penal

Procurar o resultado do jogo do bicho é uma prática muito popular no Brasil, mas sempre gera muita polêmica em relação à sua legalidade. Muitas pessoas acreditam que jogar no bicho é um crime, enquanto outras afirmam que se trata apenas de uma contravenção penal. Jogo do bicho pode ser praticado? Jogo do bicho é proibido?

A legislação brasileira não define especificamente o jogo do bicho como um crime, mas sim como uma contravenção penal, que é uma infração de menor gravidade. No entanto, ainda assim é considerado uma atividade ilegal, pois não possui autorização ou regulamentação do governo.

Jogo do bicho é contravenção penal e dá cadeia

O artigo 58 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) define o jogo do bicho como uma contravenção penal e estabelece que quem o pratica pode ser punido com pena de prisão simples de três meses a um ano, além de multa.

É importante ressaltar que mesmo sendo considerado uma contravenção penal, o jogo do bicho é uma atividade ilegal e pode trazer consequências graves para quem o pratica, como multas, apreensão de bens e até mesmo prisão. Além disso, a prática é frequentemente associada a outras atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro e o crime organizado.

Jogo do Bicho: como funciona

O jogo do bicho começou no Brasil no século XX e consiste em apostar em animais que representam números. Cada animal tem um número específico e os jogadores escolhem um ou mais animais para apostar. Se o número do animal escolhido for sorteado, o jogador ganha o prêmio correspondente.

1.Apostas simples

As apostas simples são em Grupo, Dezena, Centena e Milhar.

Grupo

Apostar no Grupo é jogar em um dos 25 animais do jogo do bicho. Ao conferir o resultado do jogo do bicho, se uma das dezenas que fazem parte do Grupo escolhido corresponder à dezena final sorteada na 1ª categoria de prêmios, você ganha 18 vezes o valor que apostou.

Dezena

Outra maneira de apostar é selecionar uma dezena entre 00 e 99. Se esta for igual à dezena final da 1ª categoria de prêmios, você ganha 60 vezes o valor investido. Ou seja, se você apostou R$ 1,00 na dezena 93, vai ganhar R$ 60,00!

Centena Seca

Apostar na Centena Seca significa fazer uma aposta de 3 dígitos (centena). Se esta corresponder à centena sorteada na 1ª categoria de prêmios, você recebe 600 vezes o valor que apostou. Assim, para cada R$ 1,00 que você jogou, você recebe R$ 600,00.

Milhar de Seca

Já o Milhar de Seca, é você escolher um número de 4 algarismos (um milhar) e se for igual ao número sorteado para a 1ª categoria de prêmios, você vai receber o equivalente a R$ 4.000,00 para cada R$ 1,00 investido.

2.Cercados

Apostar nos cercados aumenta a chance de ganhar:

Cercado do 1º ao 5º

Nessa aposta, você ganha se o grupo, dezena, centena ou milhar que apostou, corresponder a um dos 5 primeiros prêmios.

Cercado pelos 8

Este tipo de aposta abrange todas as categorias de prêmio do jogo do bicho, isto é, além das categorias de 1 a 5, o Moderno, Rio e o Salteado.

3.Duques

No Duque, você aposta em dois grupos ou duas dezenas, e para você ganhar, eles devem aparecer nas cinco categorias de prêmios principais.

Duque de Dezena

No Duque de Dezena, você seleciona duas dezenas e, se elas saírem entre as 5 dezenas da 1ª a 5ª categorias, você multiplica o seu investimento por R$ 300,00.

Duque de Grupo

Nessa aposta, você escolhe seleciona grupos (ou bichos do jogo do bicho) e ganha se cada uma das 4 dezenas desses grupos saírem em uma das cinco primeiras categorias de prêmio.

4.Ternos

Para apostar no Terno, você deve escolher 3 grupos ou 3 dezenas.

Ternos de Dezena

Nessa aposta, você deve selecionar 3 dezenas. Se as três saírem nas cinco primeiras categorias, você ganha 3 mil vezes o valor apostado.

Ternos de Grupo

No Terno de Grupo, você escolhe 3 grupos. Se três das 12 dezenas totais apostadas coincidirem com as três das dezenas da 1ª a 5ª categoria, você ganha 130 vezes o valor investido.

5.Passe

No Passe, é semelhante ao Duque, onde você aposta com 2 grupos ou 2 dezenas, e para você ser o ganhador, devem aparecer nas cinco primeiras categorias de prêmio.

Vale lembrar que aqui também é levado em conta a ordem em que estes números deverão ser sorteados.

Passe Vai

Nesse tipo de aposta, você deve escolher dois grupos de bichos. Depois, você deverá selecionar o grupo que sairá na primeira posição e o grupo restante em qualquer outra categoria (da 2ª a 5ª).

Se suas dezenas foram sorteadas na ordem certa, você multiplica 80 vezes o valor inicial da sua aposta.

Passe Vai Vem

No Passe Vai Vem, você tem a opção de escolher dois grupos. A diferença do Passe Vai é que você ganha quando qualquer um deles sair na primeira categoria de prêmios e o outro em uma das 4 categorias restantes.

Se você acertar, vai ganhar R$ 40,00 para cada R$ 1,00 investido.

Agora que você conhece todos os 25 bichos do jogo do bicho e já aprendeu a como jogar, vale a pena começar pelas apostas mais simples e quando entender como o jogo funciona, pode partir para os outros tipos de apostas!

Veja a lista dos 25 bichos e seus números correspondentes

1.Avestruz: 01, 02, 03, 04

2.Águia: 05, 06, 07, 08

3.Burro: 09, 10, 11, 12

4.Borboleta: 13, 14, 15, 16

5.Cachorro: 17, 18, 19, 20

6.Cabra: 21, 22, 23, 24

7.Carneiro: 25, 26, 27, 28

8.Camelo: 29, 30, 31, 32

9.Cobra: 33, 34, 35, 36

10.Coelho: 37, 38, 39, 40

11.Cavalo: 41, 42, 43, 44

12.Elefante: 45, 46, 47, 48

13.Galo: 49, 50, 51, 52

14.Gato: 53, 54, 55, 56

15.Jacaré: 57, 58, 59, 60

16.Leão: 61, 62, 63, 64

17.Macaco: 65, 66, 67, 68

18.Porco: 69, 70, 71, 72

19.Pavão: 73, 74, 75, 76

20.Peru: 77, 78, 79, 80

21.Touro: 81, 82, 83, 84

22.Tigre: 85, 86, 87, 88

23.Urso: 89, 90, 91, 92

24.Veado: 93, 94, 95, 96

25.Vaca: 97, 98, 99, 00