Suposta nova ordem do Comando Vermelho reabre bancas do jogo do bicho em Belém; entenda

Áudios que circularam nas redes sociais nesta sexta-feira (7), e atribuídos ao Comando Vermelho, determinaram o fechamento de bancas de jogos do bicho e outros jogos de azar em Belém e em outros municípios do Pará. Ainda segundo as mensagens, a ordem é “parar todos os jogos de azar” nas áreas de atuação da facção criminosa.

Vídeos mostram atividades sendo encerradas em Belém. E aparece, inclusive, a imagem de uma banca do jogo do bicho fechada na área do Riacho Doce, no Guamá. “Jogo do bicho. Aquele joguinho de aposta de futebol, jogo de máquina caça-níquel. Pode passar aí a visão para a geral. É para parar tudo até segunda ordem”, diz o homem em um áudio.

Em outro áudio, uma mulher diz que, em um determinado endereço, que não foi informado, chegaram seis homens em um carro e em outras duas motos. E mandaram recolher a banca. “Não se faz mais jogo do bicho no Estado. Tem que vir para o desenrolar. Tem que perder para o Comando Vermelho. Tem que pagar caixinha”, diz um homem no áudio. “Não é para pagar caixinha para bairro. É para pagar caixinha pro caixa geral do Estado”.

Ele diz que o dinheiro é para comprar armamento para distribuir para os bairros. “O dinheiro vai circular no crime”, afirmou. “Quero que pare todos os tipos de jogo. Se tentarem, parceiro, mete o pé, quebra a banca, rasga o bilhete, quebra computador...Se o bicheiro quer guerra, vai ter guerra. Quem ganhou dinheiro, ganhou. Quem quiser continuar ganhando tem que pagar para o Comando”, afirmou.

Ainda nesta sexta-feira, também circularam mensagens informando que o jogo do bicho e as demais atividades já estavam liberados “dentro do solo paraense”.

Na manhã desta sexta-feira, a Redação Integrada percorreu algumas áreas do Guamá e Terra Firme e constatou que as bancas do jogo do bicho estão, de fato, funcionando normalmente. Inclusive estava em atividade normal a banca que aparece em um dos vídeos e fica no Riacho Doce.

Em nota, a Polícia Civil comunica que "...analisa as imagens que circulam nas redes sociais e investiga o caso".