Arrecadador de jogo do bicho é morto em Ananindeua

Um homem foi assassinado no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, nesta terça-feira (2). O baleamento ocorreu por volta de 11h30, na WE 81, na Cidade Nova 6, limite com o conjunto Guajará.

Jorge Abel Figueiredo, de 43 anos, arrecadava dinheiro do jogo do bicho, segundo as primeiras informações colhidas pelo sargento PM Valentim. Ele morreu na hora. O sargento acrescentou que os autores do crime estavam em uma moto de cor preta. Um dos homens usava uma camisa listrada. O outro, uma camisa azul. Nesse primeiro momento, não havia mais detalhes sobre os criminosos. Eles fugiram no sentido Guajará-Paar.

O sargento Valentim também afirmou que a Polícia Militar está realizando rondas para tentar localizar os assassinos. Peritos criminais, do Instituto de Criminalística, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, fizeram o levantamento de local, à procura de evidências que possam ajudar nas investigações, conduzidas, a partir de agora, pela Polícia Civil. A motivação do assassinato, ainda é desconhecida, será apurada no decorrer do inquérito policial.

Após o levantamento de local, o corpo de Jorge foi removido para o Instituto Médico Legal, que também faz parte do CPC Renato Chaves. Quaisquer informações relacionadas a crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190.