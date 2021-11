Brigas entre torcidas organizadas atrasam o tráfico de drogas, diz suposto áudio do Comando Vermelho

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou, na tarde desta sexta-feira (26), que os setores de inteligência dos órgãos de segurança pública investigam a veracidade de um suposto áudio de uma facção criminosa direcionado aos integrantes das torcidas organizadas ‘Remoçada’ e ‘Terror Bicolor’. “A Segup afirma, ainda, que as forças de segurança trabalham de forma integrada a fim de combater todo e qualquer tipo de crime”, diz o comunicado da secretaria.

O suposto áudio começou a circular, na última quinta-feira (26), em grupos de um aplicativo de mensagens instantâneas. Nele, um homem se diz membro de uma das facções criminosas mais famosa do país, o Comando Vermelho, que não vai mais tolerar atos de vandalismo nos bairros da Pedreira, Sacramenta, Telégrafo e Barreiro, onde o Comando Vermelho impera e tem irmãos unidos, diz o áudio.

“Esse tipo de vandalismo que vocês estão fazendo... o Comando Vermelho não vai mais aceitar essa desavença e rivalidade de vocês dentro da nossa área. Vocês não são donos de quebrada. A cidade é do Comando, dos moradores”, afirma o homem.

Ainda no áudio, o homem diz que as brigas entre torcidas organizadas atrasam o tráfico de drogas, porque levam a polícia para dentro dos bairros dominados pelos traficantes. “A partir do momento que vocês avançarem um para dentro do outro por causa de time, que vier afetar morador, atrasar o tráfico de drogas dentro desses quatro bairros, serão responsabilizados todos os envolvidos que estiverem na briga. A partir do momento que vocês passarem por cima dessa orientação, vocês vão estar comprando briga com o Comando Vermelho”, ameaça o homem.