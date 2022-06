Homem denuncia a esposa à Polícia por gastos com jogo do bicho

Um idoso, de 78 anos, denunciou a própria esposa, de 77, à Polícia Militar (PM) de Uberaba, na noite desta quarta-feira (31). A razão: realizar apostas em banca de jogo do bicho.

O senhor acionou os militares em sua residência, localizada no bairro Silvério Cartafina, e disse que estava cansado dos gastos excessivos dela com o jogo. Em seguida, ainda conforme o registro policial, mostrou aos policiais 68 comprovantes do mesmo, todos pertencentes a ela, além de blocos de anotações com jogos do bicho, três cadernos com a contabilidade das apostas e ainda uma máquina de cartão, que pode ser utilizada para as modalidades de crédito e débito.



A idosa confessou aos militares que, atualmente, realiza apostas em uma banca e, além disso, há três anos gasta dinheiro com o jogo.

Após a denúncia, a idosa foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil (PC), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada. A PCMG informou por meio de nota que a ocorrência foi atendida apenas pela PM, que lavrou o TCO.

Assim, após o trâmite burocrático, a idosa deve receber intimação para comparecer ao Juizado Especial Criminal.



A prática do jogo do bicho se enquadra no artigo 51 da Lei de Contravenções Penais, que diz ser contravenção penal (conduta de menor potencial ofensivo) "promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal". A pena pode ser prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa.