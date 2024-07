Vídeo: casal é flagrado fazendo sexo em rio do Pará

Circula nas redes sociais, da capital paraense, Belém, neste sábado (20.07), as Imagens de um casal flagrado fazendo sexo em rio no município de Oeiras, no nordeste do Pará. O Rio que banha Oeiras é o mesmo que banha as ilhas de Mosqueiro e Cotijuba, em Belém, e, ainda, Barcarena, na região metropolitana da capital paraense.

Nas imagens, o casal pratica o ato sem se preocupar com a presença de várias pessoas que tomam banho bem próximas deles, mas parecem não prestar atenção no que o homem e a mulher faziam, ao pular e se mexer, para lá e para cá, nas margens do rio.

'Cena tradicional', diz um internauta, ironizando o episódio nos comentários de posts que publicaram o vídeo. Outro binca com a coragem dos dois: "Medo do candiru NGM tem! Kkkkkkk".

A imagem gerou polêmica entre os internautas. Há depoimentos reprovando a atitude do casal. mas há também que ache natural e diga que quem critica está com inveja.