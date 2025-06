Concurso Público Nacional Unificado terá 2.021 vagas na segunda edição

Por meio de duas portarias do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicadas nesta terça-feira, 3 de junho, no Diário Oficial da União, o Governo Federal detalhou a autorização de 2.021 vagas para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O certame, modelo inovador de seleção para o serviço público federal, prevê 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos da administração pública.

A Portaria 4.264 autoriza 300 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Portaria 4.265 destina 21 vagas no cargo de Técnico de Assuntos Educacionais para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Já a Portaria MGI 4.266, autoriza a realização de concurso público para 1.700 cargos.

A segunda edição do CPNU vai ofertar 3.652 vagas, sendo 2.844 para cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Desse total, 2.480 vagas serão de provimento imediato e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados. As oportunidades estarão distribuídas em 36 órgãos federais.

Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, permitindo que o candidato se inscreva para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e defina sua ordem de preferência.

Seguindo o princípio da democratização do acesso ao serviço público, as provas serão aplicadas em 228 municípios de todas as regiões do país. A organização e execução do concurso serão conduzidas diretamente pelo MGI, que também será responsável pela edição dos atos normativos que regulamentam o certame. As provas são aplicadas em dois dias, sendo as objetivas para todos no primeiro e as discursivas, exclusivas para os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda etapa.

Confira os órgãos com cargos previstos:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 500 vagas + cadastro de reserva

Comando da Marinha: 140 vagas

Comando do Exército: 131 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA): 130 vagas

Comando da Aeronáutica: 90 vagas

Agência Nacional de Mineração (ANM): 80 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro): 65 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): 64 vagas

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 66 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): 60 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): 50 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): 33 vagas

Ministério das Cidades (MCID): 15 vagas

Imprensa Nacional (IN): 14 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 14 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 20 vagas

Agência Nacional do Cinema (ANCINE): 20 vagas

Ministério do Turismo (MTUR): 8 vagas