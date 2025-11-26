Capa Jornal Amazônia
Polícia

Operação investiga sonegação fiscal de postos de gasolinas no Pará

MPPA revelou irregularidades como ausência de notas fiscais e ocultação de faturamento, configurando crimes contra a ordem tributária em postos paraenses

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra integrantes do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) durante a ação fiscalizatória. (Foto: Divulgação | Ascom MPPA)

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) deflagrou uma ação de fiscalização em 26 de novembro, tendo como alvo postos de gasolina nas cidades de Belém, Ananindeua, Tucuruí e Marabá. A operação buscou combater a sonegação fiscal no setor.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), levantamentos iniciais detectaram que postos apresentavam um montante significativo de saídas de combustíveis com notas fiscais, mas sem a correspondente comprovação de entrada dessas mercadorias.

A ausência de notas fiscais de entrada significou que não houve a devida tributação antecipada por substituição tributária. Consequentemente, também não houve tributação nas saídas dos combustíveis.

Queda do preço da gasolina não chega aos consumidores em Belém e Pará tem 6º maior preço do país
Apesar da queda de 4,9% no preço médio da gasolina, estado segue com uma das gasolinas mais caras do Brasil e paraenses não percebem o impacto direto no bolso.

Metanol usado para adulterar bebidas destiladas pode ter sido comprado em rede postos de gasolina
O secretário afirmou, no entanto, que ainda não há evidências da capilaridade que levou à distribuição da bebida adulterada em vários pontos do estado de São Paulo

Irregularidades e ocultação de faturamento

Ainda de acordo com o MPPA, foram identificados postos de combustíveis com movimentação financeira elevada. Essa movimentação era incompatível com as operações informadas pelas operadoras de cartão.

Tais inconsistências indicam uma possível utilização de máquinas de débito, crédito e PIX de terceiros. O objetivo seria a ocultação de faturamento, uma prática ilícita.

Essas ações, em tese, configuram crimes contra a ordem tributária. O `modus operandi` é considerado ousado, sofisticado e complexo, caracterizando também infração fiscal.

Coordenação e colaboração na ação

A ação é coordenada pela Promotoria de Justiça de Crimes contra a Ordem Tributária de Belém (PJCCOT). Ela conta com o apoio de todos os órgãos do Cira, especialmente da Procuradoria-Geral de Justiça.

Outros participantes incluem o serviço de inteligência da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), o Centro Integrado de Investigação (CI) do MPPA e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A Polícia Militar também forneceu suporte.

O Cira é integrado pela Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público do Estado (MPPA), Sefa e Polícia Civil, formando uma frente conjunta contra a sonegação.

Qualidade dos combustíveis e metas da fiscalização

A Promotoria do Consumidor de Belém também colaborou com a ação. Acionou o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O objetivo dessa colaboração foi fiscalizar a qualidade dos combustíveis e a adequação das respectivas bombas. Isso garante a proteção dos direitos do consumidor.

Esta ação de fiscalização multissetorial visa primordialmente garantir a ordem econômico-tributária do Pará. Ela defende o consumidor, o erário estadual e a coletividade paraense.

A iniciativa também busca assegurar a livre iniciativa sem a concorrência desleal, decorrente da sonegação fiscal. Igualmente, visa a recuperação de ativos.

Os ativos recuperados serão destinados à concretização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Entre eles, destaca-se a redução das desigualdades sociais e regionais.

Polícia
.
OPERAÇÃO PROTEÇÃO

PF prende dois homens por armazenarem conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na Grande Belém

As prisões ocorreram dentro de mais uma fase da operação “Proteção”, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet

27.11.25 12h57

POLÍCIA

Operação prende 11 integrantes de organização criminosa no Pará e em mais dois estados

Segundo o delegado Vitor Fontes, os suspeitos atuavam diretamente em crimes como tráfico de drogas, extorsões e atentados contra a vida de agentes de segurança pública

27.11.25 12h22

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Marajó

O suspeito possuía diversas passagens pela justiça, incluindo roubo qualificado com uso de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo fútil

27.11.25 11h51

POLÍCIA

Motorista é baleado após caminhão-baú com hortifrúti ser metralhado em Barcarena

Segundo a Polícia Militar, o automóvel, que da Ceasa com destino a Moju, foi alvejado pelo menos nove vezes, sendo que um dos tiros atingiu a perna do motorista

27.11.25 10h50

POLÍCIA

Trabalhadores ficam feridos após caírem de caminhão em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso para socorrer a dupla

27.11.25 10h16

DUPLO HOMICÍDIO

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu

Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

26.11.25 13h15

CRIME

Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, confessou o crime contra a criança

26.11.25 10h51

POLÍCIA

'Irmão Metralha' é encontrado morto em São Miguel do Guamá; polícia trata caso como homicídio

Trabalhadores de uma cerâmica, que fica próxima de onde estava o cadáver, relataram ter escutado três disparos de arma de fogo na noite anterior

27.11.25 9h45

