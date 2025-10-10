Metanol usado para adulterar bebidas destiladas pode ter sido comprado em rede postos de gasolina

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou nesta sexta-feira, 10, que os casos de contaminação por venda de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol podem estar relacionados à compra de etanol adulterado no mesmo posto de gasolina ou na mesma rede. "Como a concentração foi muito alta, 36%, passando de 40% (de metanol nas bebidas), é um número grande. É uma suspeita, ainda não dá cravar, que eles adquiriram no mesmo posto de gasolina. Se isso for confirmado, é algo muito ruim, mas que nos leva a um caminho, um processo para tranquilizar a população. Essa concentração é muito alta. Pode ser que tenham adquirido no mesmo posto ou na mesma rede", disse o secretário.

O secretário afirmou, no entanto, que ainda não há evidências da capilaridade que levou à distribuição da bebida adulterada em vários pontos do estado. Derrite disse ainda que a adulteração pode ter acontecido por engano dos falsificadores. "Não quero absolver o criminoso ou formar uma tese de defesa, mas pode ser que eles não soubessem dessa concentração tão grande de metanol dentro do etanol adquirido para adulteração".

A polícia afirma que a fábrica e a distribuidora descobertas nesta sexta-feira têm relação direta com pelo menos duas das mortes registradas no estado. Uma pessoa foi presa na operação em São Bernardo do Campo. "As bebidas ingeridas no bar do Mooca eram dessa fábrica clandestina onde ela foi presa".

A Polícia Civil de São Paulo localizou nesta sexta-feira, 10, no ABC paulista, uma fábrica clandestina que distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais. O local está ligado à primeira morte de intoxicação por metanol no Brasil. Segundo os policiais, os donos do estabelecimento afirmaram que adquiriram de uma fábrica irregular. De acordo com a polícia, essa empresa utilizava etanol de posto de combustíveis na fabricação irregular das bebidas.

Outros endereços estão sendo vistoriados

Além de São Bernardo do Campo, endereços em São Caetano do Sul e na capital paulista também foram vistoriados. "Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos", segundo a SSP. Na operação, a polícia apreendeu garrafas, bebidas, celulares e outros itens para análise. As investigações continuam para identificar os envolvidos e a procedência dos produtos.

Balanço de casos de intoxicação no Brasil

Conforme atualização do Ministério da Saúde feita na quarta-feira, 8, número de pessoas intoxicadas por metanol no País está em 24. São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos Estados do País com casos confirmados de intoxicação pela substância. Outras 235 ocorrências estão em investigação, a maioria concentrada em São Paulo.