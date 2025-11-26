PC prende trio por tráfico de drogas em Castanhal

Duas mulheres e um homem foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na terça-feira (25/11), no município de Castanhal, região nordeste do Pará. Segundo a PC, a captura aconteceu depois que os agentes se dirigiram até a casa de uma das suspeitas para intimá-la a ser ouvida como testemunha na investigação de um crime de roubo.

Mas, assim que chegaram ao local, encontraram a porta da residência aberta, conforme as autoridades. Os policiais viram a mulher e os outros dois suspeitos embalando uma significativa quantidade de substâncias entorpecentes sobre uma mesa.

Diante do flagrante, a PC adentrou na residência e deu voz de prisão aos suspeitos. Os agentes apreenderam R$ 690 em espécie, duas balanças de precisão, quatro porções de maconha, 19 porções pequenas de maconha embaladas, uma porção sólida de óxi, quatro porções de substância em pó semelhante à cocaína, 12 porções pequenas de substância em pó semelhante à cocaína e quatro aparelhos celulares.

O trio foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaderlândia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra eles, que já possuem antecedentes criminais pelo mesmo delito.