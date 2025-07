Homem é preso com 82 celulares furtados escondidos em cooler no rio Tajapuru, em Breves

Um homem foi preso em flagrante no final da tarde da segunda-feira (21), durante uma operação de patrulhamento e fiscalização a embarcações no Rio Tajapuru, no município de Breves, oeste do Pará. Ele transportava 82 celulares furtados dentro de um cooler, na embarcação ‘F/B Maria Evanir’, que saiu de Santana, no Amapá, com destino a Belém.

Segundo a equipe integrada da Base Fluvial “Antônio Lemos”, o suspeito demonstrou nervosismo durante a revista e, ao ser questionado sobre o conteúdo do cooler preto que carregava, afirmou se tratar de açaí. No entanto, ao verificarem o recipiente, os agentes encontraram dezenas de aparelhos celulares sem nota fiscal ou qualquer tipo de comprovação de origem.

Ao ser interrogado, o homem confessou que os celulares haviam sido furtados no Estado do Amapá e estavam sendo levados para a capital paraense. Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão por furto qualificado.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a atuação das forças de segurança na malha fluvial é essencial para coibir o transporte de cargas ilegais. “Desta vez, um homem foi preso em flagrante com 82 aparelhos celulares, mas já apreendemos também pneus, pescado e outros produtos sem documentação. A fiscalização, em parceria com órgãos como Sefa, Receita Federal e ambientais, é fundamental para combater essas práticas”, afirmou.

Após a apreensão, o suspeito e os celulares foram levados à Base Antônio Lemos e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde os procedimentos legais foram realizados.

Operação fluvial

Também em operação fluvial, a Base Candiru, em Óbidos, segue com fiscalizações constantes no Baixo Amazonas. Na última sexta-feira (18), agentes do Grupamento Fluvial, em conjunto com as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Receita Federal, apreenderam 23 pneus de diferentes tamanhos durante vistoria na embarcação E/Balsa Gabriela, que seguia de Manaus para Santarém pelo Rio Amazonas.

Durante a abordagem, os fiscais da Receita Federal constataram que a carga não possuía documentação de importação. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à sede da Receita Federal em Óbidos para os trâmites legais.