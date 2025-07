Empresário é preso por suposto envolvimento na morte de radialista em Abaetetuba

O empresário Aldo Moura de Queiroz Júnior foi preso manhã desta terça-feira (22) por suspeita de envolvimento no assassinato do radialista e produtor de eventos Luis Augusto Carneiro Costa, conhecido como “Luizinho Costa”. A prisão ocorreu durante a terceira fase da "Operação Antena da Lei", em Abaetetuba, no nordeste do estado.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), o crime teria sido motivado por disputas comerciais no setor de eventos da região. Luizinho, além de atuar como comunicador, também organizava festas e vinha ganhando espaço no mercado, o que teria incomodado concorrentes, conforme informações da polícia.

Aldo Júnior é proprietário da empresa de eventos “Ouro Negro” e, segundo a polícia, teria se associado a outros suspeitos para planejar e apoiar a execução de Luizinho, assassinato ocorrido em 27 de maio deste ano.

Na casa do empresário, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e apreenderam R$ 34 mil em espécie, além de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos que serão analisados.

As duas fases anteriores da operação já haviam resultado na prisão de outros dois envolvidos: Gleydoson Moraes Queiroz, o “Cabeção”, apontado como executor do crime, e Francisco Assis Rodrigues Júnior, dono da arma de fogo usada no homicídio. Durante as diligências, a polícia também apreendeu a motocicleta, roupas utilizadas no dia do crime e a arma do assassinato.

As investigações seguem para identificar todos os coautores e partícipes do homicídio. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.