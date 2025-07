Eletrônicos são apreendidos em ação contra disseminação de conteúdo íntimo em Santa Izabel do Pará

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos durante uma operação para combater a violência sexual e disseminação de material íntimo, no município de Santa Izabel do Pará, no nordeste do Estado. A ação da Polícia Civil do Pará ocorreu na manhã desta terça-feira (22) em cumprimento a dois mandatos de busca e apreensão que tinham como alvo a residência de suspeitos.

Conforme um PC, a ação policial faz parte da operação “Artemis”. O objetivo é investigar crimes em que a vítima, além de sofrer a violência, é instaurado à gravação de cenas de nudez. Esse conteúdo é compartilhado nas redes sociais ou para outras pessoas sem consentimento.

Na residência do investigado, os agentes encontraram equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, que serão encaminhados à perícia para uma análise mais detalhada. Posteriormente, o material será utilizado para a continuidade da investigação.

Crime

A exposição de imagens íntimas sem autorização é crime previsto na Lei. A divulgação não autorizada de conteúdo íntimo na internet pode acarretar penas de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Se a divulgação ocorrer com a intenção de vingança ou humilhação, a pena pode ser aumentada. A pena pode ser ainda mais grave se a vítima for criança ou adolescente, ou se envolver imagens de estupro. Qualquer pessoa que seja vítima deverá procurar imediatamente as autoridades para registrar denúncia e buscar proteção.

A Polícia Civil orienta que vítimas de violência sexual ou de divulgação de imagens íntimas denunciem os crimes de forma segura e sigilosa. As denúncias podem ser feitas presencialmente nas delegacias ou pelo número 181.