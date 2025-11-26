Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é preso por trancar irmão com deficiência intelectual em casa e deixá-lo com fome em Tucuruí

Vizinhos informaram às autoridades que a vítima passava a semana trancada e só aos sábados o irmão aparecia

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito detido de costas. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A Polícia Civil prende um homem em flagrante na terça-feira (25/11), no bairro Colinas, em Tucuruí, no sudeste do Pará, por abandono de incapaz. Segundo as autoridades, ele deixou o próprio irmão, que tem deficiência intelectual, trancado dentro de casa com fome e sede.

Inicialmente, a 15ª Seccional Urbana de Tucuruí recebeu uma denúncia de que uma pessoa com necessidades especiais estaria sendo mantida trancada em uma residência, sem os cuidados devidos. Assim que a PC chegou ao local, constatou o crime. Vizinhos informaram às autoridades que a vítima passava a semana trancada e só aos sábados o irmão aparecia.

A vítima indicou o local de trabalho do irmão e assim a equipe conseguiu identificar o autor do fato, irmão da vítima interditada judicialmente. Para o resgate da vítima, foi necessário cortar cadeados e abrir a porta com instrumentos de força, por conta do suspeito não ter fornecido as chaves que trancavam os cadeados da residência.

Depois disso, o suspeito, o irmão dele e testemunhas foram conduzidos até a Seccional para lavratura do auto de prisão em flagrante. Por fim, a vítima foi acolhida pelo serviço do CREAS, composto por psicóloga e assistente social, para os cuidados necessários. O suspeito ficou à disposição da Justiça.

Polícia
.
