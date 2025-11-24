Capa Jornal Amazônia
Belém receberá XXV Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica

Com especialistas, pesquisadores e conselheiros de todas as regiões, o encontro é um dos eventos mais importantes para discutir o futuro da energia no Brasil.

O Liberal
fonte

Vista aérea de Belém do Pará (Foto: Arquivo | O Liberal)

Belém vai sediar, nos dias 27 e 28 de novembro de 2025, o XXV Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, um dos principais eventos brasileiros dedicados ao debate sobre políticas do setor elétrico e direitos dos consumidores. Com o tema “Mudanças Climáticas e Justiça Energética: desafios e propostas para acesso à energia limpa e preços justos”, o encontro acontece logo após a COP30, reforçando o protagonismo da Amazônia na agenda climática global.

A realização do evento em Belém é simbólica. A capital paraense segue no centro das atenções mundiais após sediar a conferência climática e reúne desafios profundos relacionados à universalização da energia, ao alto custo das tarifas e às especificidades de uma região marcada pela diversidade socioambiental.

Para o presidente do Conselho de Consumidores de Energia do Pará (CONCEPA), o defensor público Cássio Bitar, esta é uma oportunidade histórica: “Trazer esse encontro para Belém é fundamental, afinal aqui sentimos de forma direta o impacto da má distribuição de infraestrutura, dos custos maiores e das mudanças climáticas. Debater justiça energética após a COP30 e justamente aqui é garantir que as políticas nacionais enxerguem quem sempre ficou à margem”, afirma.

Esse encontro herda as recentes movimentações sobre a agenda climática, tratados durante as negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A iniciativa se preocupa em dar atenção as questões específicas do setor e promete colocar a necessidade dos consumidores no centro dos diálogos e tratar dos efeitos das transformações no setor, a medida que a discussão sobre fontes novas de energia avançam.

“O encontro se propõe a reunir especialistas e autoridades no setor para apresentar propostas para conciliar interesses e prioridades com um diferencial: o consumidor como protagonista. O consumidor deve ser o vetor para a tomada de qualquer decisão que envolva energia elétrica”, defende Bitar.

PROGRAMAÇÃO

A programação do evento atravessa questões técnicas e sociais. No primeiro dia (27/11), a abertura é seguida da palestra “Energia Elétrica no Pará: o Presente e o Futuro”, com Márcio Caires Vasconcelos, presidente da Equatorial Pará. À tarde, o painel “A Resiliência Climática e a Segurança Energética” reúne nomes de referência, como Agnes Costa (Aneel), Cyro Boccuzzi (SMART GRID), Guilherme Essens (CEBRI) e a professora Maria Emília Tostes (UFPA/CEAMAZON). O dia também conta com a palestra “O Impacto dos Subsídios no Desenvolvimento Socioeconômico das Regiões”, com Leandro Caixeta Moreira, além de jantar de confraternização.

No segundo dia (28/11), o evento abre com o painel “A Conta de Luz e o Impacto na Qualidade de Vida da Sociedade”, com participação de André Ruelli (Aneel), Rui Altieri (APINEE) e Ricardo Brandão (ABRADEE). Em seguida, o painel “A Transição Energética e os Desafios para a Justiça Social” traz especialistas do setor. A tarde inclui palestra de Paulo Pedrosa (ABRACE) sobre a reconstrução do setor elétrico, momento institucional da Aneel, e a participação de Raphael Sampaio Vale, que aborda os conflitos socioambientais relacionados à energia limpa. O encerramento contará com sorteio de brindes e coquetel.

Para Cássio Bitar, o encontro deve deixar um recado claro para o país: “Se queremos uma transição energética justa, precisamos escutar os consumidores — especialmente aqueles da Amazônia, onde os desafios são únicos. Este evento não é apenas técnico; é político, social e humano”, finaliza.

CONCEPA

Energia elétrica

Cássio Bitar
Pará
