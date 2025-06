Aneel aprova reembolso de R$ 9,46 milhões a Belo Monte

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (3) o ressarcimento de R$ 9,46 milhões à Norte Energia S.A., concessionária responsável pela hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, próximo à cidade de Altamira e ao município de Vitória do Xingu, no Pará.

O montante se refere a custos com adaptações em instalações de conexão da usina ao SIN (Sistema Interligado Nacional), realizadas em 2012. A empresa havia solicitado originalmente R$ 12,7 milhões. O valor, que ainda será corrigido pela inflação antes de retornar ao caixa da companhia, foi validado em voto do diretor Fernando Mosna. O reembolso será pago por meio do ESS (Encargo de Serviços do Sistema), custeado pelos consumidores na conta de luz.

VEJA MAIS

Entenda a situação

As despesas são referentes à compra de equipamentos e contratação de serviços para reconfiguração das subestações SE Xingu 500 kV e SE Belo Monte. No entanto, a Aneel reconheceu só os custos associados à última.

“Não foram apresentadas informações e documentos complementares que permitissem a finalização da avaliação e validação dos custos incorridos com obras e serviços referentes à SE Xingu”, afirmou o relator na fundamentação.

Os ajustes, que não estavam previstos no projeto original da usina, foram realizados por determinação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), com o objetivo de ampliar a segurança e confiabilidade do sistema de transmissão.

A usina de Belo Monte está localizada no rio Xingu, próximo à cidade de Altamira e ao município de Vitória do Xingu no Pará. É a maior hidrelétrica 100% nacional do país, com capacidade instalada de 11,2 mil MW (megawatts).