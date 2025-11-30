Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025

Para a professora de redação Jessica Maria, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas

O Liberal
fonte

Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025. (Reprodução/ Conjur)

A professora de redação Jessica Maria avaliou como “excelente” o tema escolhido pelo Inep para a prova de redação do Enem 2025 aplicada, neste domingo (30), em Belém, Ananindeua e Marituba: “A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”. Para ela, a proposta está alinhada ao padrão do exame, que tradicionalmente aborda temas sociais, amplos e ligados a grupos historicamente invisibilizados. “É um assunto atual, pouco explorado pelos estudantes e que permite discutir direitos trabalhistas, políticas públicas e desenvolvimento nacional”, destacou.

Segundo Jessica, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas. Ela afirma que a proposta exige que o aluno reconheça a importância estratégica dos trabalhadores rurais para o país e consiga relacionar fatores como desenvolvimento econômico, segurança alimentar, desigualdade social e políticas públicas voltadas ao campo.

A professora aponta que há diversos caminhos argumentativos sólidos que podem ser utilizados pelos estudantes. Entre eles, estão a discussão sobre o papel desses trabalhadores na sustentação da economia e da alimentação do país, a falta de direitos e infraestrutura, o contraste entre a modernização do agronegócio e a precarização da mão de obra, além da necessidade de políticas de valorização, educação do campo e assistência técnica. Impactos sociais da desvalorização, como o êxodo rural e a insegurança alimentar, também podem fortalecer a argumentação.

Jessica alerta, porém, que o tema pode levar alguns candidatos a erros comuns, como cair em clichês ou generalizações superficiais do tipo “o campo é importante” sem aprofundar a análise. Ela também ressalta que é equivocado tratar o trabalhador rural como sinônimo de grande produtor ou limitar o texto a uma defesa genérica do agronegócio. Outro ponto crítico é a apresentação de propostas de intervenção incompletas, já que o Enem exige detalhamento e viabilidade das soluções.

Para construir uma redação consistente, a professora recomenda que os alunos mobilizem conhecimentos sobre a formação agrária brasileira, concentração de terras, desigualdade no campo, informalidade, exploração do trabalho rural e dados sobre produção agrícola e segurança alimentar. Políticas públicas como o Estatuto da Terra, o PRONAF e iniciativas de educação do campo também podem ajudar a fundamentar o texto. Além disso, ela destaca que aspectos culturais e o papel da agricultura familiar enriquecem a argumentação.

“Com esses pontos, dá para montar uma redação sólida e bem fundamentada. Estou surpresa, porém muito feliz e confiante com o recorte escolhido para nossa aplicação”, concluiu Jessica Maria.

​Relevância social e amazônica

A professora de redação Cláudia Pessoa também analisou o tema da redação do Enem 2025​ aplicado na Grande Belém e destacou que a proposta é “muito pertinente e bem a cara do Enem”. Para ela, o assunto aborda questões centrais como trabalho, desigualdade e direitos, ao mesmo tempo em que coloca em evidência um grupo essencial para o país, mas historicamente esquecido. ​“É aquele tipo de tema que permite ao estudante argumentar, criticar e propor soluções, exatamente como o Enem espera”, afirmou.

Cláudia ressalta que já imaginava que a prova pudesse trazer um recorte social ligado à região amazônica, ond​e o trabalho rural e ribeirinho está fortemente presente no cotidiano. Ela destaca que a escolha pode ter sido influenciada pelo desejo de aproximar o exame das realidades vividas pelos estudantes da região.

Na avaliação da professora, a banca pretende verificar se o candidato consegue perceber as desigualdades entre o campo e a cidade, reconhecer a importância da agricultura familiar e compreender o papel do Estado na implementação de políticas públicas que garantam direitos aos trabalhadores do campo. Esse olhar mais amplo, segundo ela, é fundamental para um bom desempenho.

Sobre os caminhos argumentativos, Cláudia aponta que o estudante pode explorar desafios como a falta de políticas públicas, a desvalorização da agricultura familiar, a informalidade e o baixo reconhecimento social desses trabalhadores. “Também dá para pensar no trabalho informal e nas desigualdades”, acrescentou.

A professora afirma ainda que conhecimentos históricos sobre a formação agrária do Brasil e a concentração de terras podem ajudar o aluno a contextualizar as desigualdades. Aspectos sociais e econômicos, como o papel do trabalhador rural e ribeirinho na economia e as diferenças entre campo e cidade, também fortalecem o texto.

Cláudia faz um alerta importante: os candidatos devem evitar a romantização do campo e as generalizações. “O recorte é específico: ‘trabalhador rural’, não apenas trabalhador”, reforçou. Para ela, abordar os problemas reais enfrentados por essa população é essencial para construir uma redação consistente e alinhada ao que a banca espera.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

redação do enem 2025

belém

ananindeua

marituba

trabalhadores rurais
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025

Para a professora de redação Jessica Maria, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas

30.11.25 15h01

MOMENTO DECISIVO

Enem 2025: na Grande Belém, quase 96 mil candidatos devem fazer o primeiro dia de prova após a COP

Com 69.647 participantes, a capital paraense possui o maior número de inscritos. Em seguida, Ananindeua registra 22.183 e Marituba soma 3.954 inscrições

30.11.25 7h00

MOBILIDADE

Em 100 dias de operação, locadora de patinetes elétricos registra mais de 100 mil usuários em Belém

Ao todo, foram 450 mil viagens contabilizadas, o que representa quase 1 milhão de quilômetros percorridos em trajetos

01.12.25 13h19

ENEM 2025

‘Faço o Enem por hobby’, diz candidata que aguardou até o último horário para levar a prova em Belém

Aplicação do Enem 2025 ocorre em data diferenciada em Belém, Ananindeua e Marituba por causa da COP 30; candidata destaca tranquilidade da prova e facilidade do tema da redação.

30.11.25 19h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda