Enem 2025: candidatos chegam cedo neste primeiro domingo de prova em Belém

Por volta das 11h deste domingo (30), candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já se concentravam na entrada do campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), e também no Colégio Ideal, na Rua dos Mundurucus, no bairro de Batista Campos, dois locais de prova em Belém. Muitos chegaram bem antes da abertura dos portões para evitar imprevistos e garantir tranquilidade na hora da prova. Sentados em cadeiras ou em pé na fila, os estudantes aproveitaram o tempo para conversar com colegas e checar documentos, em um clima de expectativa crescente para o início do exame.

Enem na UFPA Foto: Igor Mota | O Liberal

Faltando 20 minutos para a abertura dos portões (marcada para 12h), Letícia Pereira, estudante do 3º ano do Ensino Médio, aguardava na porta do Colégio Ideal. Com a aplicação em data diferente, ela conta que, na reta final da revisão, pode se preparar com a primeira aplicação da prova. E falou sobre a expectativa para descobrir o tema da redação. “A gente torce para que seja algo relacionado ao tema anterior ou que seja, talvez, relacionado à COP, que é super atual”, disse a candidata.

Letícia Pereira, estudante do 3º ano do Ensino Médio (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A estudante, que deseja cursar biomedicina ou farmácia, conta que saiu de casa às 10h40 para garantir tranquilidade na chegada ao local do Enem. “Cheguei cedo e garanti até uma cadeira para aguardar a abertura do portão. Melhor do que chegar no sufoco, né?”, brinca Letícia.

Ela conta que o primeiro fim de semana da prova é o mais tranquilo para ela. “Eu sou mais de humanas, por isso deve ser a prova que posso conseguir maior nota”, revelou. Ela espera ficar até o final da prova, quando poderá levar para casa o caderno de questões. “Quero levar para casa e poder conferir com o gabarito”, conta.

Enem no Ideal Foto: Igor Mota | O Liberal

E para aliviar a tensão, além de chegar antes do horário, Letícia trouxe lanches para ajudar na energia. “Trouxe uns docinhos para comer durante a prova, pode ser que me ajude a ficar mais tranquila, sabe?”, relatou a estudante.

Enem diferente

Os 95.784 inscritos no Enem de 2025 que vivem em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão o primeiro dia de provas neste domingo. O adiamento em relação ao restante do país foi devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém. Do total de inscritos, 21.775 são concluintes do ensino médio.

Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida, está Ananindeua, com 22.183. E Marituba registra 3.954. Os dados são do Painel do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.