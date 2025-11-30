Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Enem 2025: candidatos chegam cedo neste primeiro domingo de prova em Belém

Muitos chegaram bem antes da abertura dos portões para evitar imprevistos e garantir tranquilidade na hora da prova

Gabi Gutierrez
fonte

Fila para o Enem no Colégio Ideal (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Por volta das 11h deste domingo (30), candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já se concentravam na entrada do campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), e também no Colégio Ideal, na Rua dos Mundurucus, no bairro de Batista Campos, dois locais de prova em Belém. Muitos chegaram bem antes da abertura dos portões para evitar imprevistos e garantir tranquilidade na hora da prova. Sentados em cadeiras ou em pé na fila, os estudantes aproveitaram o tempo para conversar com colegas e checar documentos, em um clima de expectativa crescente para o início do exame.

Enem na UFPA

Faltando 20 minutos para a abertura dos portões (marcada para 12h), Letícia Pereira, estudante do 3º ano do Ensino Médio, aguardava na porta do Colégio Ideal. Com a aplicação em data diferente, ela conta que, na reta final da revisão, pode se preparar com a primeira aplicação da prova. E falou sobre a expectativa para descobrir o tema da redação. “A gente torce para que seja algo relacionado ao tema anterior ou que seja, talvez, relacionado à COP, que é super atual”, disse a candidata.

image Letícia Pereira, estudante do 3º ano do Ensino Médio (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A estudante, que deseja cursar biomedicina ou farmácia, conta que saiu de casa às 10h40 para garantir tranquilidade na chegada ao local do Enem. “Cheguei cedo e garanti até uma cadeira para aguardar a abertura do portão. Melhor do que chegar no sufoco, né?”, brinca Letícia.

[INSTAGRAM=DRr1-KODUds]

Ela conta que o primeiro fim de semana da prova é o mais tranquilo para ela. “Eu sou mais de humanas, por isso deve ser a prova que posso conseguir maior nota”, revelou. Ela espera ficar até o final da prova, quando poderá levar para casa o caderno de questões. “Quero levar para casa e poder conferir com o gabarito”, conta.

Enem no Ideal

E para aliviar a tensão, além de chegar antes do horário, Letícia trouxe lanches para ajudar na energia. “Trouxe uns docinhos para comer durante a prova, pode ser que me ajude a ficar mais tranquila, sabe?”, relatou a estudante.

Enem diferente

Os 95.784 inscritos no Enem de 2025 que vivem em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão o primeiro dia de provas neste domingo. O adiamento em relação ao restante do país foi devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém. Do total de inscritos, 21.775 são concluintes do ensino médio.

Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida, está Ananindeua, com 22.183. E Marituba registra 3.954. Os dados são do Painel do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.

