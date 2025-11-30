Enem 2025: participantes da Grande Belém deverão escrever sobre valorização dos trabalhadores rurais
A informação foi divulgada pelo Inep nas redes sociais
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou na tarde deste domingo (30), por meio de publicação oficial na rede social "X", o tema da redação do Enem 2025 para os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Os candidatos deverão desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre “A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”, seguindo as competências e critérios estabelecidos no edital do exame.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA