Belém terá ponto com desligamento de energia nesta terça (2); veja qual

A Equatorial Energia realiza, nesta terça-feira (2), um desligamento programado na rede elétrica de Belém para execução de serviços de manutenção e melhoria no sistema. A medida, segundo a concessionária, é essencial para garantir a segurança das operações, reduzir falhas no fornecimento e prevenir acidentes. Confira abaixo onde será o desligamento.

O procedimento faz parte de um cronograma regular da empresa e inclui atividades como substituição de componentes da rede, inspeções técnicas e intervenções voltadas à melhoria do desempenho do sistema. Moradores das áreas afetadas foram avisados previamente para que possam se organizar.

A Equatorial reforça que ninguém deve tocar na rede elétrica durante o período de manutenção, já que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Em casos de emergência, o desligamento pode ser adiado.

De acordo com a Equatorial, a intervenção inclui substituição de componentes, inspeções e ajustes que devem melhorar o desempenho da rede no distrito.

Onde haverá desligamento de energia?

Belém (Icoaraci)

Data: 2 de dezembro (terça-feira)

Horário: 10h05 às 15h30

Local: Passagem dos Veteranos, entre as ruas Oito de Setembro e Dois de Dezembro