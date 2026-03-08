Dia das Mulheres: ato contra o feminicídio e outras violências reúne centenas de pessoas em Belém
A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares
Centenas de pessoas participaram, na manhã deste domingo (8), de um ato em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o "8M", em Belém. A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares e apoiadores da causa de todo o estado. Uma das principais pautas foi o combate aos casos de feminicídio e a outras formas de violência contra mulheres.
Com faixas, cartazes e palavras de ordem, as participantes destacaram uma série de reivindicações relacionadas à garantia de direitos e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres. Entre as principais pautas levantadas durante o ato esteve o combate à violência de gênero, problema que tem preocupado movimentos sociais diante do aumento de casos registrados no Pará e em outras regiões do Brasil.
Durante a caminhada, também foram feitos pedidos por maior valorização do trabalho feminino e pela igualdade salarial entre homens e mulheres. As manifestantes destacaram ainda a importância de reconhecer e fortalecer o trabalho das mulheres agricultoras do estado, que muitas vezes enfrentam desigualdade no acesso a políticas públicas e a recursos para produção.
Outras bandeiras
Outras bandeiras levantadas durante o ato incluíram críticas ao imperialismo e à transfobia, além da defesa da soberania dos povos que vivem nas regiões do interior. As participantes também reforçaram a necessidade de garantir dignidade, respeito e melhores condições de vida para as mulheres em diferentes áreas da sociedade.
O dia 8 de março é marcado mundialmente por mobilizações que buscam chamar atenção para a luta histórica das mulheres por direitos, igualdade e justiça social. Em Belém, o ato deste domingo reuniu uma diversidade de movimentos e reforçou a continuidade das reivindicações por políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência e na promoção da igualdade de gênero.
