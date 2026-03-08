Dia das Mulheres: ato contra o feminicídio e outras violências reúne centenas de pessoas em Belém

Centenas de pessoas participaram, na manhã deste domingo (8), de um ato em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o "8M", em Belém. A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares e apoiadores da causa de todo o estado. Uma das principais pautas foi o combate aos casos de feminicídio e a outras formas de violência contra mulheres.

Com faixas, cartazes e palavras de ordem, as participantes destacaram uma série de reivindicações relacionadas à garantia de direitos e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres. Entre as principais pautas levantadas durante o ato esteve o combate à violência de gênero, problema que tem preocupado movimentos sociais diante do aumento de casos registrados no Pará e em outras regiões do Brasil.

Durante a caminhada, também foram feitos pedidos por maior valorização do trabalho feminino e pela igualdade salarial entre homens e mulheres. As manifestantes destacaram ainda a importância de reconhecer e fortalecer o trabalho das mulheres agricultoras do estado, que muitas vezes enfrentam desigualdade no acesso a políticas públicas e a recursos para produção.

Outras bandeiras

Outras bandeiras levantadas durante o ato incluíram críticas ao imperialismo e à transfobia, além da defesa da soberania dos povos que vivem nas regiões do interior. As participantes também reforçaram a necessidade de garantir dignidade, respeito e melhores condições de vida para as mulheres em diferentes áreas da sociedade.

O dia 8 de março é marcado mundialmente por mobilizações que buscam chamar atenção para a luta histórica das mulheres por direitos, igualdade e justiça social. Em Belém, o ato deste domingo reuniu uma diversidade de movimentos e reforçou a continuidade das reivindicações por políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência e na promoção da igualdade de gênero.