Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia das Mulheres: ato contra o feminicídio e outras violências reúne centenas de pessoas em Belém

A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares

Maiza Santos
fonte

Ato do Dia da Mulher em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Centenas de pessoas participaram, na manhã deste domingo (8), de um ato em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o "8M", em Belém. A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares e apoiadores da causa de todo o estado. Uma das principais pautas foi o combate aos casos de feminicídio e a outras formas de violência contra mulheres.

Com faixas, cartazes e palavras de ordem, as participantes destacaram uma série de reivindicações relacionadas à garantia de direitos e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres. Entre as principais pautas levantadas durante o ato esteve o combate à violência de gênero, problema que tem preocupado movimentos sociais diante do aumento de casos registrados no Pará e em outras regiões do Brasil.

Ato do Dia da Mulher em Belém

Durante a caminhada, também foram feitos pedidos por maior valorização do trabalho feminino e pela igualdade salarial entre homens e mulheres. As manifestantes destacaram ainda a importância de reconhecer e fortalecer o trabalho das mulheres agricultoras do estado, que muitas vezes enfrentam desigualdade no acesso a políticas públicas e a recursos para produção.

Outras bandeiras

Outras bandeiras levantadas durante o ato incluíram críticas ao imperialismo e à transfobia, além da defesa da soberania dos povos que vivem nas regiões do interior. As participantes também reforçaram a necessidade de garantir dignidade, respeito e melhores condições de vida para as mulheres em diferentes áreas da sociedade.

O dia 8 de março é marcado mundialmente por mobilizações que buscam chamar atenção para a luta histórica das mulheres por direitos, igualdade e justiça social. Em Belém, o ato deste domingo reuniu uma diversidade de movimentos e reforçou a continuidade das reivindicações por políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência e na promoção da igualdade de gênero.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

8 de março

dia internacional da mulher

feminicidio
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

MAIS LIDAS EM BELÉM

PEDIDO DE JUSTIÇA

Filho da escrivã: novo ato em Belém cobra investigação pelo caso do jovem morto em operação da PF

O protesto reuniu parentes, conhecidos e apoiadores da família, que cobram respostas das autoridades sobre as circunstâncias da morte do jovem

08.03.26 10h11

CONTRA A VIOLÊNCIA

Dia das Mulheres: ato contra o feminicídio e outras violências reúne centenas de pessoas em Belém

A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares

08.03.26 11h03

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (08/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense neste domingo (08/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

08.03.26 5h40

MÊS SAGRADO

Ramadã reúne muçulmanos em período de jejum, oração, disciplina e fortalecimento da fé em Belém

Considerado o quarto pilar do Islã, o Ramadã é um dos momentos mais importantes da fé islâmica

08.03.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda