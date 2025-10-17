SESPA abre inscrições para processo seletivo com vagas de médico no interior do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) abre inscrições para o 44º Processo Seletivo Simplificado (PSS), voltado à contratação temporária de profissionais de nível superior para atuação no Hospital Regional de Cametá e no CAPS Santarém, conforme edital nº 05/2025.

O cargo disponível é de médico, com três vagas e vencimento base de R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de vantagens legais. As inscrições são gratuitas e estarão abertas exclusivamente pelo site http://sipros.pa.gov.br no dia 20 de outubro de 2025. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (91) 97400-8745, em horário comercial (08h às 17h).

Requisitos básicos

• Ser brasileiro nato ou naturalizado e ter no mínimo 18 anos

• Estar em dia com obrigações eleitorais e militares

• Não ter condenações criminais ou sanções administrativas impeditivas

• Conduta ética, moral e social ilibada

• Aptidão física e psicológica compatível com a função

• Formação compatível e registro no conselho de classe correspondente

• Não possuir vínculo jurídico com a administração pública, exceto nas situações permitidas por lei, com comprovação de compatibilidade de horário

Jornada de trabalho e reserva de vagas

O horário regular de trabalho segue o Regime Jurídico Único (RJU), com jornada diária de 6 horas, distribuídas nos períodos da manhã (08h às 14h) e da tarde (12h às 18h).

O processo também garante reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, de acordo com o Decreto Federal nº 3.298/1999 e alterações posteriores, sendo necessário declarar a condição no ato da inscrição e apresentar laudo médico pericial com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID). Os candidatos com deficiência aprovados concorrerão em igualdade de condições com os demais candidatos, sem possibilidade de utilização dessa condição para mudança de função.

Confira o edital completo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia