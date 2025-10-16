Ufopa oferta mais de 2 mil vagas para cursos de graduação no Processo Seletivo Regular Unificado

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Regular Unificado 2026 (PSR/2026), que oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas, realizadas pelo site oficial no período de 16 de outubro de 2025 a 16 de janeiro de 2026. Há um bônus de 20% para os estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas ou privadas localizadas em qualquer um dos 21 municípios de abrangência da Ufopa.

As vagas serão distribuídas em 59 cursos de graduação, entre os os campi de Santarém, Óbidos, Oriximiná, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Alenquer e Rurópolis. Há uma oferta de 14 cursos novos, como Jornalismo e Turismo. Os candidatos terão a chance de escolher, ainda, entre Medicina, Direito, Engenharia de Produção, entre outros, na sede em Santarém e nos oito campi instalados em cidades da região Oeste do Pará.

Do total de vagas, 1.332 são para os cursos da sede em Santarém e 682 para os cursos dos demais campi. A Ufopa reservará, neste processo seletivo, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de vagas de cada município/curso para o sistema de ingresso por cotas sociais. A oferta abrange uma ampla gama de áreas do conhecimento, incluindo:

Engenharias: Civil, Produção, Minas, Mecânica, Sanitária e Ambiental, entre outras. Licenciaturas: Matemática, Física, Química, Letras, Pedagogia, História, Geografia, Ciências Biológicas. Bacharelados: Direito, Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Medicina, Farmácia, Turismo, Ciência da Computação, Agronomia, Zootecnia. Cursos Interdisciplinares: Ciência e Tecnologia, Ciências da Terra, Ciências Agrárias.

Seleção

A seleção será feita utilizando a maior nota obtida pelo candidato em uma das edições do Enem entre 2022 e 2025. A nota final é calculada pela média aritmética das cinco provas. Um grande diferencial deste processo é o bônus de 20% concedido sobre essa média para os estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas ou privadas localizadas em qualquer um dos 21 municípios de abrangência da Ufopa, como Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Jacareacanga, Novo Progresso, Mojuí dos Campos, Placas, Prainha, Rurópolis, Terra Santa, Trairão e Uruará.

“Este ano o processo seletivo mantém a bonificação regional que é um acréscimo de 20% na nota dos alunos que cursaram integralmente o Ensino Médio na região de abrangência da Ufopa, além de ofertar 14 novos cursos, sendo oito nos campi regionais e seis em Santarém. Também atendemos a lei de cotas, e teremos procedimentos adicionais como perícia médica e heteroidentificação para cotas específicas”, afirmou a Pró-Reitora de Ensino de Graduação (Proen) Carla Marina Paxiúba.

Cotas

Serão reservadas 50% das vagas para o sistema de cotas, destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com recortes de renda familiar, e para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).

Confira o calendário

Inscrições: 16/10/2025 a 16/01/2026

1ª Chamada: 21/01/2026

Período de Habilitação: 26/01 a 4/02/2026

Início das Aulas: 4/03/2026

Os candidatos são responsáveis por acompanhar todos os prazos e divulgações no site oficial do processo seletivo.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades