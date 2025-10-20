Brasil tem mais de 20 concursos abertos na área fiscal em todo Brasil, salários podem chegar até R$3

Profissionais interessados em seguir carreira na área fiscal podem se preparar para uma série de concursos com vagas abertas e previstas em diversos estados brasileiros. Secretarias de Fazenda e prefeituras estão com oportunidades para nível superior, com salários que chegam de R$ 5.513,14 a R$ 37 mil.

As vagas estão espalhadas por todo Brasil, com destaque para: Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Roraima. Entre as áreas de conhecimento estão: Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia entre outras.

Os maiores salários das vagas

O concurso da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Sefaz DF) é o com maior remuneração de R$ 21.849,14 a R$37 mil (bruto) para o cargo de auditor fiscal. A comissão já foi formada, basta divulgar as datas de inscrições e prova escrita. Entretanto, vale lembrar que foram autorizadas somente 265 vagas, além da formação de cadastro reserva.

Em seguida, o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso com 30 vagas ofertadas para o ensino superior de preenchimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, o salário inicial a partir de R$ 32.971,87.

Vagas em diferentes instituições

O concurso da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ RN) está com 100 vagas previstas para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual e exigência de formação superior. O salário inicial é de R$ 13.283,64 + gratificação de até R$19,5 mil;

Além disso, o concurso da Secretaria Municipal de Finanças de Belém foi liberado pelo Prefeito Igor Normando (PA) com 60 vagas previstas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal os salários vão de R$ 5.513,14 a R$27 mil, a banca ainda não foi definida e as inscrições serão abertas.

Em São Paulo, a Prefeitura de São José do Rio Preto oferta vaga de Auditor Fiscal Tributário Municipal para quaisquer área do conhecimento são ao todo 9 vagas com salários de R$ 8.683,48 a R$ 17.351,17. Sob organização da Fundação Vunesp, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 21 de outubro e 17 de novembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 98,80.

Para ficar de olho: concursos previstos

Os concursos da Secretaria da Fazenda do Paraná, Prefeitura de Planaltina (Goiás) e Prefeitura de São José do Rio Prero (São Paulo), estão com inscrições abertas até novembro de 2025.

Ainda há concursos com edital em andamento que você pode dar uma conferida para se preparar para as inscrições. São salários acima de R$10 mil.

1. Secretaria de Fazenda do Paraná (Sefaz PR)

Cargo: Agente Fazendário Estadual

Formação: Superior

Vagas: 60

Salário: R$ 12.960,00 + auxílio- alimentação

Inscrições até: 3 de dezembro

Banca: Cebraspe

2. Prefeitura de São José do Rio Preto (SP)

Cargo: Auditor Fiscal Tributário Municipal

Formação: Qualquer área do conhecimento

Vagas: 9

Salário: R$ 8.683,48 a R$ 17.351,17

Inscrições até: 17 de novembro

Banca: Vunesp

3. Prefeitura Municipal de Planaltina (GO)

Cargo: Fiscal de Tributos

Formação: Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia

Vagas: 12

Salário: R$3.182,00

Inscrições até: novembro

Banca: Instituto ACESS

4. Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa PA)

Cargos: Auditor fiscal, Fiscal de receitas e Analista fazendário

Formação: Superior

Vagas: 286

Salário: R$ 16.659,63

Banca: Fadesp (provável)

Status: edital autorizado

5. Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ RN)

Cargo: Auditor Fiscal do Tesouro Estadual

Formação: Superior

Vagas: 100

Salário: R$ 13.283,64 + gratificação de até R$19,5 mil

Banca: Cebraspe

Status: confirmado

6. Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso

Cargo: Fiscal de Tributos Estaduais (FTE)

Formação: Superior

Vagas: 30

Salário: R$ 32.971,87

Banca: a definir

Status: comissão formada

7. Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Sefaz DF)

Cargo: Auditor Fiscal

Formação: Superior

Vagas: 265

Salário: R$ 21.849,14 a R$37 mil (bruto)

Banca: a definir

Status: comissão formada

8. Secretaria Municipal de Finanças de Belém

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Municipal

Formação: Superior:

Vagas: 60

Salário: R$ 5.513,14 a R$27 mil

Banca: a definir

9. Secretaria Municipal de Finanças de Manaus

Cargo: Auditor Fiscal de Tributos Municipais

Formação: Superior

Vagas: 70

Salário: R$ 24.817,05

Status: confirmado

10. Secretaria Municipal de Fazenda de Porto Velho

Cargo: Auditor do Tesouro Municipal

Formação: Superior

Vagas: 20

Salário: R$ 32.301,27

Banca: a definir

Status: previsto para 2026







