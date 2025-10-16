Capa Jornal Amazônia
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026 do IFPA

São 6.665 vagas para cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes e cursos superiores de graduação

O Liberal

Iniciam nesta quinta-feira (16) as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026 do Instituto Federal do Pará (IFPA). São 6.665 vagas divididas entre os cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes e cursos superiores de graduação. As inscrições encerram às 23h59 do dia 17 de novembro e são realizadas exclusivamente pela internet no site oficial

As vagas são para os campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia, com 3.170 vagas para cursos técnicos integrados, 1.775 vagas para cursos técnicos subsequentes e 1.720 para cursos superiores de graduação. 

Será cobrada uma taxa de R$ 40,00 para concorrer aos cursos técnicos e de R$ 60,00 para as graduações. Candidatos que pertençam à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional podem solicitar isenção da taxa a partir das 16h do dia 16 de outubro até às 23h59 do dia 30 de outubro. Para isso, basta preencher o requerimento em campo específico do Formulário Eletrônico de inscrição e informar o NIS próprio.  

Diferenças entre os cursos

Os cursos técnicos integrados são cursos regulares com duração de até quatro anos, realizados simultaneamente ao Ensino Médio e voltados para alunos concluintes do Ensino Fundamental. A seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 7° e no 8° ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, destinados a alunos que concluíram o Ensino Médio. A seleção também será por desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 1° e no 2° ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

Já para a graduação, a seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. No ato da inscrição não é necessário informar a edição do Enem, a Fundação CEFETMinas irá consultar através do CPF do inscrito todas as notas do Enem que o candidato prestou desde o ano de 2021 até 2025, e, será computada para classificação somente a maior nota.  

Vagas

Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas, os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral. Das vagas ofertadas como AC, até 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA. Candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) deverão passar pelo processo de Heteroidentificação.

Serviço

Inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026 

Data: de 16 de outubro às 23h59 do dia 17 de novembro
Inscrições: https://prosel.ifpa.edu.br/psu2026.
Taxa: 40,00 para concorrer aos cursos técnicos e de R$ 60,00 para as graduações. Candidatos que pertençam à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional podem solicitar isenção da taxa a partir das 16h do dia 16 de outubro até às 23h59 do dia 30 de outubro.

