O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Universitária cumpre promessa no Círio após aprovação no vestibular

A devota caminha de sapatilha e realiza uma performance de dança na avenida Marechal Hermes, no bairro do Umarizal, em agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré

Fabyo Cruz
fonte

Universitária cumpre promessa no Círio após aprovação no vestibular (Thiago gomes/O Liberal)

Ainda nas primeiras horas da manhã deste domingo (12/10), antes do início da procissão do Círio de Nazaré 2025, a universitária Sofia Helena, de 21 anos, esteve entre os fiéis que chegaram cedo ao centro de Belém. Ela caminha de sapatilha e realiza uma performance de dança na avenida Marechal Hermes, no bairro do Umarizal, em agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré pela aprovação no vestibular — uma conquista que, segundo ela, atribui à intercessão da padroeira dos paraenses.

A jovem cumpre uma promessa feita antes de ingressar na universidade: percorrer o trajeto entre a Catedral de Belém e a Basílica Santuário de Nazaré usando sapatilhas durante quatro anos consecutivos. O gesto simboliza gratidão e fé, valores presentes em diversas manifestações de devoção durante o Círio.

Enquanto a procissão ainda se preparava para sair da Catedral Metropolitana, a movimentação pelas ruas de Belém já refletia o clima de emoção e expectativa. Muitos promesseiros, como Sofia, aguardavam o início da caminhada com expressões pessoais de fé, em um dos momentos mais significativos da festividade que mobiliza milhões de devotos na capital paraense.

