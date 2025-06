Santa Casa adota aplicativo Passagem de Plantão e reduz uso de papel no Hospital

Elaborada em conjunto pelas gerências de tecnologia da informação e redes e infraestrutura da própria Santa Casa do Pará, a partir da demanda dos setores assistenciais da instituição, o aplicativo de passagem de plantão encerrou sua fase de teste, uso restrito e avaliação, e vai passar a ser usado por outras categorias profissionais, além da enfermagem.

"O aplicativo foi homologado após 18 meses de desenvolvimento colaborativo entre os enfermeiros das Clínicas Cirúrgicas Santa Maria e Frei Caetano e a equipe de TI. Esse processo contou com reuniões semanais, levantamento de requisitos, testes de usabilidade e validações técnicas, garantindo que a ferramenta fosse construída de forma integrada com a realidade assistencial das unidades", explica a enfermeira Clélia Andrade, que atuou no desenvolvimento da ferramenta.

Desenvolvido nos formatos mobile e web, a ferramenta está em uso na versão web em 100% das unidades de internação e em 67% dos centros cirúrgicos, com o objetivo de alcançar a totalidade para 100% até o final do ano, facilitando o registro e o acompanhamento das informações em tempo real.

Os enfermeiros que atuam nas áreas assistenciais da Santa Casa foram os primeiros a fazer uso do aplicativo. Após meses de experiência na enfermaria Santa Maria, a enfermeira Maira Quaresma considera a ferramenta uma aliada para o fortalecimento da segurança e qualidade do serviço prestado ao paciente.

"A comunicação entre os turnos ficou mais clara, padronizada, eficiente, garantindo um fluxo assistencial mais seguro e alinhado às práticas assistenciais mais concretas. Com o uso contínuo da passagem de plantão eletrônica, percebemos que é uma ferramenta que agrega e ajuda na assistência, pois está de pronto e fácil o acesso para facilitar a compreensão do plantão passado, deixando os enfermeiros no turno mais seguros da assistência que vão realizar", afirma a enfermeira.

Atualmente o aplicativo está em fase de implementação junto à equipe médica, com previsão de conclusão desta etapa de treinamentos e capacitações até o final de junho. Em seguida, a equipe de fisioterapia será integrada, proporcionando que a ferramenta tenha um emprego multidisciplinar dentro da instituição.

"A implantação do aplicativo representa um marco na modernização dos processos assistenciais, alinhando tecnologia, segurança e qualidade no cuidado ao paciente. A instituição reforça, assim, o compromisso com a excelência em saúde e a melhoria contínua de seus serviços", conclui a enfermeira Clélia Andrade.

A versão mobile da ferramenta está prevista para ser implantada no segundo semestre de 2025, o que permitirá que os profissionais acessem e atualizem as informações sobre o paciente à beira do leito, otimizando ainda mais o fluxo de trabalho.

Com a versão web em uso efetivo, as equipes continuam contribuindo para o aperfeiçoamento permanente das funções da ferramenta e conseguem ver um salto de qualidade no registro das informações de cada plantão, como explica a enfermeira Annely Góis, que atua no centro cirúrgico da Santa Casa.

"Antes do aplicativo de passagem de plantão, a gente fazia esse registro no world, que a gente mesmo editava, mas que oferecia o risco de ser apagado e a gente perder os dados. Com o aplicativo de passagem de plantão implantado no sistema do hospital, tudo fica mais confiável, não só para os profissionais quanto para os pacientes, pois é algo que está sendo alimentado desde a internação, então a gente consegue ter acesso ao paciente a partir do momento que a regulação lança ele no sistema", explica a enfermeira Annely.

Principais benefícios da implementação do aplicativo:

Comunicação efetiva: alinhado à meta internacional de Segurança do Paciente, o aplicativo padroniza e direciona as informações essenciais sobre o paciente, promovendo uma transição segura e eficaz entre plantões e equipes. Essa comunicação estruturada reduz riscos de falhas de informação, aumentando a segurança assistencial.

Rapidez e eficiência: a integração com o prontuário eletrônico permite que dados críticos como nome do paciente, leito e número de prontuário sejam automaticamente importados, evitando duplicidade de registros e garantindo a consistência das informações. Isso poupa tempo da equipe e reduz erros manuais.

Sustentabilidade: com a digitalização dos processos, não há necessidade de impressões em papel, contribuindo para a preservação ambiental e para uma prática institucional mais sustentável.

Qualidade da assistência: ao reduzir etapas burocráticas, o aplicativo permite que os profissionais de saúde dediquem mais tempo ao cuidado direto ao paciente, fortalecendo a humanização da assistência. O profissional passa a ter acesso rápido às informações clínicas, otimizando a tomada de decisão e o planejamento da assistência.

Integração multiprofissional: a ferramenta está sendo expandida para outras categorias profissionais (equipe médica e fisioterapia), possibilitando uma abordagem interdisciplinar do cuidado e promovendo uma assistência mais coordenada e resolutiva.

Segurança da informação: todos os dados são armazenados de forma segura e com acesso restrito a profissionais autorizados, respeitando a legislação vigente de proteção de dados e a privacidade do paciente.