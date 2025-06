Corpus Christi: confira a programação em Belém, Capanema, Castanhal e Santarém

Corpus Christi é uma das celebrações litúrgicas mais importantes no calendário da Igreja Católica. Comemorada em várias cidades do Brasil nesta quinta-feira (19), a expressão em latim significa "Corpo de Cristo" e simboliza o mistério da Eucaristia, onde pão e vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A festa móvel é celebrada em uma quinta-feira, 60 dias após o Domingo de Páscoa.

No Pará, várias programações ganham destaque. Em Belém, a Solenidade irá reunir 109 paróquias no Ginásio Mangueirinho, que será transformado em um espaço de peregrinação jubilar. Já Capanema irá celebrar a data com a tradicional procissão com tapetes de serragem, colorindo as ruas da cidade com fé e arte.

Castanhal terá procissões nos bairros onde ficam localizadas as nove paróquias da diocese e também terá a produção de tapetes de serragem. Já Santarém contará com cinco procissões de locais diferentes, que irão chegar na praça da Igreja Santíssimo Sacramento.

Confira a programação completa:

Belém

A Solenidade de Corpus Christi será realizada das 8h às 12h, no Ginásio Mangueirinho, e reunirá membros das 109 Paróquias, Pastorais, Movimentos, Grupos e Serviços e o clero da Arquidiocese de Belém, em um momento de unidade e fé, com tema “Eu sou o Pão vivo descido do céu” (Jo 6,51) e o lema “Jesus, nossa esperança, se fez pão para nós”,

Durante o evento, o Ginásio Mangueirinho será transformado em um espaço de peregrinação jubilar, o que permite que os fiéis possam receber as indulgências. Contará também com palestras, música, animação e Santa Missa às 10h30, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém e concelebrada por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Coadjutor e todo clero da Arquidiocese de Belém.

Um dos destaques será a acolhida de mais de 4 mil Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, que participarão da cerimônia de admissão ou renovação de mandato, reafirmando seu compromisso com o serviço à Igreja e à comunidade.

Quinta-feira (19)

8h às 12h: Solenidade de Corpus Christi

10h30: Santa Missa

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Rod. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém - PA, 66635-924

Capanema

As ruas de Capanema, no nordeste do Pará, vão ganhar cores e texturas únicas durante a solenidade de Corpus Christi. A festa religiosa, que celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, é comemorada na cidade com extensos tapetes de serragem colorida, nos locais por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento. A festividade iniciou na última segunda-feira (16) e segue até o próximo sábado (21).

Terça-feira (17)

18h – Adoração ao Santíssimo - Diácono Benedito Silveira

19H – Santa Missa e envio dos voluntáriosResponsável: Setor São Marcos

Quarta-feira (18)

18H – Adoração ao Santíssimo - Diácono Roberto Bahia

Responsável: Setor São Lucas

19H – Oração e benção para início da confecção dostapetes

Local: em frente a Igreja Matriz

Quinta-feira (19)

Solenidade de Corpus Christi

7H – Santa Missa Solene, presidida pelo Bispo Dom Carlos Verzeletti

Responsável: Pastoral Litúrgica

18H – Adoração ao Santíssimo – Diácono Henrique Araújo

Responsável: Setor São JOÃO

Sexta-feira (20)

18H – Adoração ao Santíssimo – Diácono Ivan Nazareno

19H – Santa Missa

Responsável: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Sábado (21)

Encerramento da semana eucarística

18h – Santa Missa Campal

Responsável: Pastoral Litúrgica

21h – Sorteio do show e prêmios

Veja a programação cultural

Quarta-feira (18)

18h: confecção dos tapetes

19h: eleição do bolo temático

19h: abertura da programação, com show da banda católica local Kerigma e momento de espiritualidade da missionária Rosinalva Sta Rosa

20h30: show do Padre Fábio de Melo

Castanhal

A programação será realizada nesta quinta-feira (19) com procissões nos bairros onde ficam localizadas as nove paróquias da diocese do município. Logo após as caminhadas, serão realizadas missas.

A novidade deste ano é a produção de tapetes de serragem pela Pastoral da Juventude, que enfeitarão a frente de cada paróquia. Os tapetes foram uma iniciativa do Movimento Igreja Jovem para a Paróquia de São José, onde todos foram convidados a participar da produção e confecção, desde a pintura das serragens e da areia

Os desenhos foram criados por jovens do Movimento, mobilizando a população e empresas, que colaboraram com doações e mão de obra. Mais de 70 sacas de serragem e 4 metros cúbicos de areia branca serão utilizados.

Horário das procissões

Paróquia São João Paulo II - 14h

Paróquia São Paulo VI - 19h

Paróquia Jesus Cristo Jovem - 18hr

⁠Paróquia São José - 16h

Paróquia Cristo Rei- 16h

Paróquia Santa Terezinha - 16h

Comunidade do Rosário - 20h30

Comunidade Santa Clara - 19h30

Santarém

Na cidade de Santarém, cinco procissões de locais diferentes terão como destino a Praça da Igreja Santíssimo Sacramento, bairro Santíssimo, onde terá missa campal presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Irineu Roman.

O município de Prainha terá duas procissões na Paróquia São Paulo Apóstolo, planalto santareno. Já no município de Monte Alegre será realizada uma procissão.

Em Santarém, o ponto de partida das procissões serão as regiões pastorais da cidade.

Região 01 de Pastoral – 16h30

Saída da Igreja de São Sebastião, bairro Prainha - Rua Adriano Pimentel, Av. Tapajós, Praça da Matriz, Trav. João Otaviano, Av. Rui Barbosa, Trav. Silvino Pinto, Av. Borges Leal, Trav. Prof. José Agostinho até a Igreja do Santíssimo Sacramento.

Região 02 de Pastoral – 17h

Saída da Igreja Frei Rainério, bairro Urumari - Av. Curuá - Una, Av. São Nicolau, Av. Dom Frederico Costa, Av. Pedro Gentil, Trav. Prof. José Agostinho até a Igreja do Santíssimo Sacramento.

Região 03 de Pastoral – 16h30

Saída da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Liberdade - Av. São Sebastião, Acácia Prateada, Mendonça Furtado, Alameda Final (orla do Mapiri), Av. Borges Leal, Trav. Professora Agripino de Matos, Av. Plácido de Castro, Av. Magalhães Barata, Trav. João XXIII, Av. Bartolomeu de Gusmão, Av. Jasmim, Av. Verbena, Av. Barão do Rio Branco (por trás do parque), Av. Borges Leal, Trav. Professor José Agostinho até a Igreja do Santíssimo Sacramento.

Região 04 de Pastoral – 16h30

Saída da Igreja São Simão Pedro, bairro Esperança - Rua Boa Esperança, Rua Quixadá, Av. Anísio Chaves, Rua Afonso Pena, Av. Altamira, Trav. Prof. José Agostinho até a Igreja do Santíssimo Sacramento.

O Arcebispo Dom Irineu dará a bênção do Santíssimo na Igreja de São Simão Pedro.

Região 05 de Pastoral – 17h

Saída da Igreja de Santo Antônio, bairro Maracanã - Rua Aramanaí, Rua Angelim, Rod. Fernando Guilhon, Av. João XXIII, Av. Bartolomeu de Gusmão, Av. Ismael Araújo, Trav. Prof. José Agostinho até a Igreja do Santíssimo Sacramento.

Demais procissões

Na Paróquia São Paulo Apóstolo, Rodovia Santarém-Curuá-Una, a saída da procissão será às 18h da residência da senhora Tereza, na comunidade Cristo Rei. Os fiéis vão caminhar pela PA-370 até a Igreja de Santo Antônio, na comunidade Jacamim. Na chegada, terá Santa Missa com início às 20h presidida pelo pároco, padre Cleonildo Paulo.

Em Prainha, município que faz parte da Arquidiocese de Santarém, também haverá procissões da Festa de Corpus Christi no dia 19 de junho. São duas procissões com destino à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, com saída às 18h. Uma procissão sairá da comunidade Nossa Senhora Aparecida, Distrito I, e outra da comunidade São Sebastião, Distrito II. Na chegada à igreja, haverá missa solene prevista para iniciar às 19h30, e será presidida pelo pároco, padre Rafael Sanches.

Na cidade de Monte Alegre, haverá uma procissão que reunirá os fiéis das paróquias Cristo Rei e São Francisco de Assis. A bênção do Santíssimo será dada na Igreja de Cristo Rei, às 18h, de onde sairá a procissão percorrendo diversas ruas da cidade com destino à Igreja de São Francisco. Na chegada, haverá Santa Missa.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade