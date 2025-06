Governo do Pará anuncia colônia de férias no Parque da Cidade

Nesta terça-feira (17), às 12h, o Governo do Pará anunciará a primeira e maior colônia de férias pública do Brasil. A iniciativa será no Parque da Cidade, que estará de portas para a população durante o mês de julho. A programação será livre para todas as idades, e inclui atividades esportivas e culturais. A realização da colônia de férias e a abertura do Parque serão anunciadas pelo governador Helder Barbalho, no ginásio do Parque da Cidade. O espaço é um dos principais legados que a Conferência das Nações Unidades Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) deixará para Belém.

A abertura de parte da ampla estrutura do Parque da Cidade está prevista para o dia 28 de junho. Será uma oportunidade para a população de Belém e visitantes conhecerem o que já está concluído no equipamento público, que será a principal sede dos debates da COP 30.

A colônia de férias pública terá a atuação direta de 34 profissionais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Haverá atividades para crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos e idosos com mais de 60 anos.

Durante o mês de julho, o Parque da Cidade também será palco de uma extensa programação cultural, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), incluindo espetáculos teatrais, shows, contação de histórias, palhaçaria, batalha de hip hop e roda de capoeira.