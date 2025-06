Pajé marajoara é a primeira cidadã a adquirir Cota de Proteção Ambiental no Pará

Aos 90 anos, a pajé marajoara Zeneida Lima tornou-se a primeira cidadã a adquirir uma Cota de Proteção Ambiental (CPA) na modalidade Não Compensatória, iniciativa inédita do Governo do Pará para fortalecer a preservação das Unidades de Conservação estaduais. A aquisição da cota no valor de R$ 60,00, destinada ao Parque Estadual do Utinga, foi feita de forma voluntária e simbólica, e rendeu à líder tradicional o certificado de “Amiga da Floresta”, entregue pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Zeneida é fundadora do Instituto Caruanas do Marajó e referência nacional na luta pela valorização da cultura marajoara e pela defesa do meio ambiente.

A cerimônia ocorreu no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e foi marcada por emoção e reconhecimento. Zeneida foi representada pelo filho, Rubens Amorim, atual secretário de Meio Ambiente de Soure, que recebeu o certificado em seu nome. Já na última sexta-feira (13), a própria pajé visitou o prédio do Ideflor-Bio, em Belém. “Que dádiva! Um presente lindo do Criador e da natureza. [...] A natureza é a grande mãe, a origem e o fim de todas as coisas. Não podemos violentá-la porque estaríamos violando a nós mesmos”, declarou.

Presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto destacou o simbolismo do gesto. “Zeneida nos deu a honra e a felicidade de ser a compradora da primeira CPA para ajudar o Parque Estadual do Utinga. Espero que esse gesto de amor à natureza sirva de exemplo para todos”, afirmou. Para ele, a iniciativa da pajé representa um marco na política ambiental paraense. “A conservação da natureza começa com pequenas atitudes conscientes”, completou.

Criadas pelo decreto estadual nº 4.613, as CPAs permitem que pessoas físicas ou jurídicas contribuam diretamente com a manutenção das áreas protegidas. São classificadas em duas categorias: as Compensatórias, voltadas à regularização ambiental de passivos​ em propriedades rurais; e as Não Compensatórias, como a adquirida por Zeneida, voltadas a contribuições voluntárias sem exigência legal, mas com grande valor ecológico e simbólico. Cada cota representa um hectare (cerca de um campo de futebol) e os recursos são investidos em ações concretas de preservação.

A foto mostra a pajé marajoara Zeneida Lima (à direita) e o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto (à esquerda). (Ag. Pará)

SERVIÇO:

A compra das CPAs é feita de forma simples e digital, por meio do site cpa.ideflorbio.pa.gov.br. Para as cotas Não Compensatórias, o certificado tem validade anual e pode ser renovado.