Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

Lívia Ximenes
fonte

Belém pode ter dois períodos prolongados com feriados e ponto facultativo em novembro de 2025 (Freepik)

Em novembro de 2025, Belém do Pará possui cinco feriados e um ponto facultativo. Entre os dias de possíveis folgas, há três datas instituídas nacionalmente e duas colocadas pela Prefeitura Municipal, por meio da Lei Nº 10.212/2025. Com o calendário, estima-se dois períodos de descanso prolongado.

O primeiro feriado é em 02 de novembro, o primeiro domingo do mês, com o Dia de Finados. Na mesma semana, os dias 06 e 07 são feriados municipais, declarados devido à 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU).

No dia 15 de novembro, sábado, é feriado nacional de Proclamação da República. Na semana seguinte, no dia 20, outro feriado nacional está instituído: Dia de Zumbi e da Consciência Negra. No dia posterior, 21 de novembro, é ponto facultativo.

Feriados e pontos facultativos em novembro de 2025 em Belém do Pará

  • 02/11, domingo - Feriado nacional de Finados
  • 06/11, quinta-feira - Feriado municipal devido à COP 30
  • 07/11, sexta-feira - Feriado municipal devido à COP 30
  • 15/11, sábado - Feriado nacional de Proclamação da República
  • 20/11, quinta-feira - Feriado nacional de Dia de Zumbi e da Consciência Negra
  • 21/11, sexta-feira - Ponto facultativo

