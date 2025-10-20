Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

Em novembro de 2025, Belém do Pará possui cinco feriados e um ponto facultativo. Entre os dias de possíveis folgas, há três datas instituídas nacionalmente e duas colocadas pela Prefeitura Municipal, por meio da Lei Nº 10.212/2025. Com o calendário, estima-se dois períodos de descanso prolongado.

O primeiro feriado é em 02 de novembro, o primeiro domingo do mês, com o Dia de Finados. Na mesma semana, os dias 06 e 07 são feriados municipais, declarados devido à 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU).

No dia 15 de novembro, sábado, é feriado nacional de Proclamação da República. Na semana seguinte, no dia 20, outro feriado nacional está instituído: Dia de Zumbi e da Consciência Negra. No dia posterior, 21 de novembro, é ponto facultativo.

Feriados e pontos facultativos em novembro de 2025 em Belém do Pará

02/11, domingo - Feriado nacional de Finados

06/11, quinta-feira - Feriado municipal devido à COP 30

07/11, sexta-feira - Feriado municipal devido à COP 30

15/11, sábado - Feriado nacional de Proclamação da República

20/11, quinta-feira - Feriado nacional de Dia de Zumbi e da Consciência Negra

21/11, sexta-feira - Ponto facultativo