Veja onde serão instaladas as novas antenas 4G e 5G em Belém para a COP30

A capital paraense recebe 40 novas antenas, com foco em pontos estratégicos que garantirão conexão de alta velocidade durante o evento

Hannah Franco
fonte

Antes da COP30, Belém amplia cobertura 4G e 5G em pontos estratégicos da cidade; veja os locais (Reprodução/Tele Síntese)

Belém está passando por uma ampla modernização em sua infraestrutura de telecomunicações para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para novembro. Ao todo, 40 novas antenas 4G e 5G foram instaladas na cidade, sendo 24 já em operação e 16 em fase final de implantação. Confira, a seguir, os locais contemplados com a expansão.

A expansão da rede, anunciada neste domingo (19/10), é resultado de uma parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), o Governo Federal e as operadoras TIM, Vivo e Claro. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) supervisiona o processo para garantir a qualidade dos serviços.

O objetivo é garantir conectividade de alta velocidade durante o evento, além de deixar um legado tecnológico para a população com mais acesso à internet rápida e gratuita em vários pontos da cidade.

Com a ampliação da rede 5G, estima-se que mais de 500 mil pessoas sejam beneficiadas, considerando uma média de 40 mil habitantes por bairro em Belém.

Locais que receberão as novas antenas 4G e 5G em Belém

A ampliação da rede contempla áreas com grande circulação de pessoas e importância para o evento, além de bairros estratégicos para garantir melhor cobertura à população. Os principais pontos beneficiados são:

  • Parque da Cidade
  • Porto Futuro
  • Complexo do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)
  • Vila COP
  • Aeroporto Internacional de Belém
  • Estação das Docas
  • Áreas portuárias do bairro Outeiro

O Mangueirão, que recebe eventos com público superior a 100 mil pessoas, ganhou reforço especial na rede para garantir estabilidade e alta capacidade de conexão durante shows e outras atividades.

Além das antenas, a rede estadual oferecerá Wi-Fi público e gratuito em diversos pontos indicados pelo Comitê Organizador da COP30.

