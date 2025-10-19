Belém amplia rede 5G e ganha 40 novas antenas para a COP 30

Entre os investimentos destinados à capital paraense para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) está a modernização da infraestrutura digital de Belém para garantir conectividade de alta performance ao longo do evento. O Governo do Pará, por meio da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodepa), em parceria com o Governo Federal, garantiu 40 novos pontos de antenas 4G e 5G na cidade. A ação está sendo finalizada, com 24 pontos de antena já em operação e 16 em fase final de implantação.

Como um dos legados tecnológicos da COP 30, a rede estadual de dados oferecerá Wi-Fi público e gratuito em diversos locais indicados pelo Comitê Organizador da Conferência. Conforme informações divulgadas pelo governo do Pará, a iniciativa faz parte do plano de modernização digital da capital e reforça o compromisso da gestão estadual em preparar Belém para sediar um dos maiores eventos ambientais do planeta, ampliando o acesso da população à internet de qualidade.

“São ações estratégicas que irão garantir conectividade de alta performance durante a COP 30 e deixarão um legado de infraestrutura tecnológica moderna e duradoura para os paraenses”, disse Jonatas Gomes, gerente da Divisão de Projetos de Cidadania da Prodepa.

Locais de grande relevância foram contemplados com essa ampliação, entre eles o Parque da Cidade, o Porto Futuro, o Complexo do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), a Vila COP, o Aeroporto Internacional de Belém, a Estação das Docas e as áreas portuárias de Outeiro.

O trabalho também contou com a parceria com as operadoras de telefonia TIM, Vivo e Claro, que atuam de forma coordenada para expandir a cobertura móvel e garantir conectividade de alta velocidade. Essas operadoras, sob supervisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), são responsáveis pelos serviços de 5G. Já a Prodepa presta apoio técnico e institucional na expansão em áreas do governo.

“Todas as estações instaladas com biosites e celpostes permanecerão como legado para a cidade após a COP 30, assim como a torre 5G na Ilha do Combu”, ressalta Jonatas Gomes.

Um dos exemplos é o estacionamento do Mangueirão, que abriga eventos e shows com público superior a 100 mil pessoas. Segundo a Prodepa, os novos equipamentos garantem conectividade estável e de alta capacidade, beneficiando tanto frequentadores quanto moradores da área. O órgão afirma ainda que a ampliação da rede pode alcançar mais de 500 mil pessoas na capital.

O trabalho também resultou na modernização da rede de telecomunicações da Prodepa, com dois links de internet de 100 Gbps e atualização de roteadores e switches do datacenter estadual. Os Pontos de Presença (POP’s) em locais estratégicos — como o Parque da Cidade, Mangueirão, Casa Civil, Porto Futuro, Estação das Docas e o CDP de Outeiro — já operam com capacidade máxima.

Um dos principais legados será a implantação de redes Wi-Fi públicas baseadas no padrão Wi-Fi 6, oferecendo internet gratuita e de alta qualidade em locais internos e externos.

Expansão da conectividade no interior do Pará

Além da capital, o governo afirma que vem ampliando o acesso à internet em todo o território paraense. Atualmente, 100 dos 144 municípios (69,4%) estão conectados à Rede Estadual de Telecomunicações de Dados. A expansão para áreas remotas e ribeirinhas é viabilizada por infovias ópticas, redes metropolitanas e hotzones — redes Wi-Fi públicas em praças, orlas e espaços coletivos.

“A empresa vem fortalecendo sua infraestrutura e ampliando parcerias com programas como o Norte Conectado, promovendo inclusão digital e social em todo o Pará”, conclui o gerente da Prodepa.