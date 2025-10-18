Einstein Hospital Israelita defende debate sobre clima e saúde durante COP 30

Em entrevista ao Grupo O Liberal, o presidente do Einstein Hospital Israelita, Sidney Klajner, ressaltou a importância de discutir as mudanças climáticas e incluir o tema da saúde nesse debate global. Segundo ele, os impactos do clima extremo afetam diretamente a saúde da população, principalmente das comunidades mais vulneráveis.

O Einstein, instituição sem fins lucrativos fundada há 70 anos, tem como propósito promover vidas mais saudáveis e ampliar o acesso à assistência médica de qualidade. “Quando falamos em equidade em saúde, também estamos tratando de como as alterações climáticas podem afetar qualquer população, em qualquer país ou região”, afirmou Klajner.

Impactos climáticos exigem preparo dos sistemas de saúde

O médico destacou que participar das discussões sobre clima está alinhado à missão da instituição de promover equidade em saúde. “Precisamos chamar atenção para a preparação dos sistemas de saúde diante dos extremos climáticos que têm se tornado mais frequentes”, disse.

Para Klajner, o setor precisa estar preparado para atender às novas demandas geradas pelos efeitos do clima, como ondas de calor, enchentes e aumento de doenças respiratórias. Ele reforçou que a pauta climática é também uma questão de saúde pública.

“Então, a população também tem que estar preparada de alguma forma e para isso os sistemas de saúde tem que ser resilientes. Não é admissível, por exemplo, que os sistemas deixem de atuar por extremos de temperatura que compromete toda a infraestrutura ou que não tem uma rota de fuga quando um hospital é fechado, por exemplo, por causa de uma enchente. E a gente vem vendo isso acontecer no mundo todo”, pontua.