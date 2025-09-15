Capa Jornal Amazônia
Campanha dá dicas para não cair em fraudes e golpes na internet; veja como se proteger

Movimento #FiqueEsperto busca conscientizar a população 60+ sobre golpes virtuais e promover o uso seguro da tecnologia

Riulen Ropan
fonte

Com o avanço da tecnologia e o aumento de crimes virtuais, a campanha visa reforçar a segurança digital dos idosos. (Foto: Freepik)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com entidades privadas, lançou nesta segunda-feira (15) a campanha do movimento #FiqueEsperto. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra fraudes e golpes na internet, especialmente entre pessoas com 60 anos ou mais.

Prevenção a golpes digitais: foco é no público idoso

Com o avanço da tecnologia e o aumento de crimes virtuais, a campanha visa reforçar a segurança digital dos idosos, grupo que está cada vez mais presente nas redes sociais, mas também mais vulnerável a golpes online.

Durante o mês da campanha, a Anatel irá divulgar dicas de segurança digital por meio de suas redes sociais, com mensagens educativas e orientações práticas para evitar riscos no ambiente virtual.

Dicas de segurança na internet para não cair em golpes

Entre as principais recomendações da campanha #FiqueEsperto, estão:

  • Verifique a veracidade dos sites antes de fornecer qualquer dado pessoal ou bancário;
  • Desconfie de ligações ou mensagens suspeitas, principalmente as que pedem informações confidenciais;
  • Cuidado com chamadas que usam inteligência artificial para simular vozes — sempre confirme a identidade da pessoa;
  • Mantenha as redes sociais em modo privado e analise pedidos de amizade com atenção;
  • Não clique em links desconhecidos ou compartilhados por pessoas que você não conhece.

Onde encontrar mais informações?

Essas e outras orientações estão disponíveis no site oficial da campanha #FiqueEsperto, com conteúdos e dicas para prevenir cair em golpes.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

Campanha para evitar cair em golpes online

#FiqueEsperto

Anatel

60 anos ou mais
